MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 8 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "MHP, Yenikapı ruhuyla hareket ederek Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alır" demişti, bir gün sonra AK Parti grubunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler 7 Ağustos ruhunu yaşamakta kararlıyız ve yaşamaya devam edeceğiz" demişti.
CNN TÜRK muhabiri Ünal Kaya'nın haberine göre, bu açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde ittifak için el sıkışan AK Parti ile MHP işbirliğini yerel seçimlere de taşıma hazırlığında. Yerelde ittifakın hayata nasıl geçeceği üzerindeki çalışma henüz tamamlanmadı. Ancak bazı seçenekler masada: Bunlardan en dikkat çekeni ise "çatı aday" formülü.
Bu kapsamda iki partinin, bir aday üzerinde uzlaşması ve onu ortak aday olarak göstermesi bekleniyor.
BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN TEK ADAY
Formül hayata geçerse, AK Partili ve MHP'li seçmen, belediye başkanlığı için tek adaya oy verecek. Belediye meclis üyeliğinde ise tercihini kendi partisinden yana kullanabilecek. Partiler aldıkları oy oranına göre belediye meclisinde temsil edilecek.
Birlikte yapılması öngörülen Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine yönelik ittifakın nasıl gerçekleşeceği sorusu da yanıtını bulmak üzere.
CNN TÜRK'ün edindiği bilgilere göre, Siyasi Partiler Yasası 90. Madde ile Milletvekilli Seçim Yasası 16. Maddede değişiklik yapılacak ve ittifakın önündeki yasal engel ortadan kalkacak.
Seçime birlikte girecek partilerin tüzel kişiliği korunacak. Ancak "oy pusulasına kaç mühür basılacak?" sorusu şu an için yanıtsız.
Komisyon mesaisi sırasında, Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti - MHP ittifakının oy pusulasında nasıl yer alacağının da tartışıldığı ancak AK Partili ve MHP'li üyelerin son kararını vermediği öğrenildi.
Bu arada baraj ve seçim sisteminde de uzlaşıya yaklaşılmış durumda. Önümüzdeki hafta bu başlıkların da netleşmesi bekleniyor.
Öte yandan ittifak çalışmasının 2 hafta içinde tamamlanması ve liderlere sunulması planlanıyor.
AK Parti - MHP ittifakında formül bulundu: Çatı aday
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