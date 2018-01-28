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AK Parti - MHP ittifakında formül bulundu: Çatı aday

POLİTİKA HABERLERİ | 28.01.2018 01:25 | Son Güncelleme 6 saat önce

AK Parti ve MHP, ittifak çalışmasında sona yaklaşıyor. Yasal engelin kalkması için iki yasada değişikliğe gitme kararı alan Milli Mutabakat Komisyonunun iki hafta içinde ittifaka yönelik çalışmasını tamamlayıp liderlere sunması bekleniyor. AK Parti ve MHP, 30 Mart yerel seçimleri için de işbirliğini tartışıyor. Bunun için bir formül de bulundu: "Çatı aday".

AK Parti - MHP ittifakında formül bulundu: Çatı aday

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 8 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "MHP, Yenikapı ruhuyla hareket ederek Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alır" demişti, bir gün sonra AK Parti grubunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler 7 Ağustos ruhunu yaşamakta kararlıyız ve yaşamaya devam edeceğiz" demişti.

CNN TÜRK muhabiri Ünal Kaya'nın haberine göre, bu açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde ittifak için el sıkışan AK Parti ile MHP işbirliğini yerel seçimlere de taşıma hazırlığında. Yerelde ittifakın hayata nasıl geçeceği üzerindeki çalışma henüz tamamlanmadı. Ancak bazı seçenekler masada: Bunlardan en dikkat çekeni ise "çatı aday" formülü.

Bu kapsamda iki partinin, bir aday üzerinde uzlaşması ve onu ortak aday olarak göstermesi bekleniyor.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN TEK ADAY

Formül hayata geçerse, AK Partili ve MHP'li seçmen, belediye başkanlığı için tek adaya oy verecek. Belediye meclis üyeliğinde ise tercihini kendi partisinden yana kullanabilecek. Partiler aldıkları oy oranına göre belediye meclisinde temsil edilecek.

Birlikte yapılması öngörülen Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine yönelik ittifakın nasıl gerçekleşeceği sorusu da yanıtını bulmak üzere.
CNN TÜRK'ün edindiği bilgilere göre, Siyasi Partiler Yasası 90. Madde ile Milletvekilli Seçim Yasası 16. Maddede değişiklik yapılacak ve ittifakın önündeki yasal engel ortadan kalkacak.

Seçime birlikte girecek partilerin tüzel kişiliği korunacak. Ancak "oy pusulasına kaç mühür basılacak?" sorusu şu an için yanıtsız.

Komisyon mesaisi sırasında, Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti - MHP ittifakının oy pusulasında nasıl yer alacağının da tartışıldığı ancak AK Partili ve MHP'li üyelerin son kararını vermediği öğrenildi.

Bu arada baraj ve seçim sisteminde de uzlaşıya yaklaşılmış durumda. Önümüzdeki hafta bu başlıkların da netleşmesi bekleniyor.

Öte yandan ittifak çalışmasının 2 hafta içinde tamamlanması ve liderlere sunulması planlanıyor.

AK Parti-MHP ittifakında yeni gelişme! İlk açıklama geldi
'MHP için tek yol AK Parti listelerinden seçime girmek'
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MHP ak parti Devlet Bahçeli ittifak çatı aday Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Mutabakat Komisyonu

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Şu zamana kadar AKP oy veren biri olarak kimi toplarsan topla grevini yasakladığın sermayenin patronun önüne attığın işçi seni hiç bir zaman unutmayacak patronların cumhurusun artık oyuda onlardan alırsın
çatıya ne hacet vur mhp nin kapısına zinciri gir akpye. hem böylece baraj stresinden de kurtulursun devlet bey.bunlarla o güzel kafanızı yormayınız. çapsız pardon çatısız muhalefetide buradan kınıyorum.ortada eleştirilecek bir ton malzeme var ama chp malzeme bulamıyor. böyle iktidara böyle muhalefet.
Acaba kim olacak çatı aday çatlıyoruz meraktan.
muhalefet yandı zor kazanır mesala izmir eskişehir hatay çanakkale edirne tekirdağ muğla belediyelikler gitti
:)
Akp belediyeleri kazanmak için bile ittifaka gidiyorsa demekki epey bi zayıfladığını kabul ediyor kendiside.
hic bisi olmaz rahat olun
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