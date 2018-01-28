AK Parti - MHP ittifakında formül bulundu: Çatı aday

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 8 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "MHP, Yenikapı ruhuyla hareket ederek Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alır" demişti, bir gün sonra AK Parti grubunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler 7 Ağustos ruhunu yaşamakta kararlıyız ve yaşamaya devam edeceğiz" demişti.

CNN TÜRK muhabiri Ünal Kaya'nın haberine göre, bu açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde ittifak için el sıkışan AK Parti ile MHP işbirliğini yerel seçimlere de taşıma hazırlığında. Yerelde ittifakın hayata nasıl geçeceği üzerindeki çalışma henüz tamamlanmadı. Ancak bazı seçenekler masada: Bunlardan en dikkat çekeni ise "çatı aday" formülü.

Bu kapsamda iki partinin, bir aday üzerinde uzlaşması ve onu ortak aday olarak göstermesi bekleniyor.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN TEK ADAY

Formül hayata geçerse, AK Partili ve MHP'li seçmen, belediye başkanlığı için tek adaya oy verecek. Belediye meclis üyeliğinde ise tercihini kendi partisinden yana kullanabilecek. Partiler aldıkları oy oranına göre belediye meclisinde temsil edilecek.