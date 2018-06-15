AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz

Partisinin Çanakkale İl Başkanlığı'nca Çanakkale Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Turan, 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin yapılacağını hatırlatarak, seçim çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi.

CHP'yi eleştiren Turan, "Eski yıllarda Atatürk'ün partisi, hala Atatürk'ün partisiyken Anıtkabir'den kampanya başlardı. Şimdi Edirne'de Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden kampanya başlattılar. Yazıklar olsun" dedi ve şöyle devam etti:

"ATATÜRK HAYATTA OLSA CHP'DE KONGREYE GİRSE KAZANAMAZ"

"90 yıllık Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin geldiği yer, Selahattin Demirtaş kardeşten başka bir şey olmadı. 3 gün önce bir grup başkanvekili izlemişsinizdir, 'Biz ikinci tura kalacağız. Kaldığımız zaman Selahattin Demirtaş'a da başkan yardımcılığı teklif edeceğiz' dedi. Kim dedi; Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi dedi. Çanakkaleliler, bir daha söylüyorum; aklınızı başınıza alın. Bu CHP, yıllarca oy verdiğiniz Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi falan değil. İddia ediyorum; Mustafa Kemal Atatürk hayatta olsa, Afrin operasyonunun yanında mı olurdu? 'Afrin'de ne işin var?' diyenin mi yanında olurdu? Fırat Kalkanı'nın yanında mı olurdu? 'Boyundan büyük işe kalkma' diyenin mi yanında olurdu? Arkadaşlar bu parti CHP'nin partisi değil. Mustafa Kemal'in partisi bu değil. Atatürk hayatta olsa CHP'de kongreye girse kazanamaz. Bu parti CHP değil. Atatürk'ün kurduğu parti değil."

