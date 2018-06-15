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AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 17:03 | Son Güncelleme

CHP'yi eleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Arkadaşlar bu parti CHP'nin partisi değil. Mustafa Kemal'in partisi bu değil. Atatürk hayatta olsa CHP'de kongreye girse kazanamaz" diye konuştu.

Partisinin Çanakkale İl Başkanlığı'nca Çanakkale Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Turan, 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin yapılacağını hatırlatarak, seçim çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi.

CHP'yi eleştiren Turan, "Eski yıllarda Atatürk'ün partisi, hala Atatürk'ün partisiyken Anıtkabir'den kampanya başlardı. Şimdi Edirne'de Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden kampanya başlattılar. Yazıklar olsun" dedi ve şöyle devam etti:

"ATATÜRK HAYATTA OLSA CHP'DE KONGREYE GİRSE KAZANAMAZ"

"90 yıllık Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin geldiği yer, Selahattin Demirtaş kardeşten başka bir şey olmadı. 3 gün önce bir grup başkanvekili izlemişsinizdir, 'Biz ikinci tura kalacağız. Kaldığımız zaman Selahattin Demirtaş'a da başkan yardımcılığı teklif edeceğiz' dedi. Kim dedi; Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi dedi. Çanakkaleliler, bir daha söylüyorum; aklınızı başınıza alın. Bu CHP, yıllarca oy verdiğiniz Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi falan değil. İddia ediyorum; Mustafa Kemal Atatürk hayatta olsa, Afrin operasyonunun yanında mı olurdu? 'Afrin'de ne işin var?' diyenin mi yanında olurdu? Fırat Kalkanı'nın yanında mı olurdu? 'Boyundan büyük işe kalkma' diyenin mi yanında olurdu? Arkadaşlar bu parti CHP'nin partisi değil. Mustafa Kemal'in partisi bu değil. Atatürk hayatta olsa CHP'de kongreye girse kazanamaz. Bu parti CHP değil. Atatürk'ün kurduğu parti değil."

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
atatürk hayatta olsa muhtemelen siz bu ülkede baınamazdınız zaten
boş boş konuşma işleri ., oy kaybı olmudu chp laf sokarak prim yapacak aklı sıra .. senin kitlen yer bunu .. kaval çal aynı ..
utanmaz pislik Yazıkki adam hayatını sizin gibilerin yaşayacağı bir ülke için feda etmiş
zaten ATATÜRK olsaydı bugün sizler olamazdiniz. fasulye gibi nimet zannediyor bunlar kendilerini.....
dee ged! KALDIR parmak , indir parmakcı seni ! hele bir partine bak ne hale geldiniz! ince korku kimyanızı fena bozmus1
atatürk olsa siz olmazdınız fetöden hepiniz içerdeydiniz..
Atatürk hayatta olsa senin gibi namussuzlara gereken cevabı verirdi
Saygısızca, ATATÜRK Üzerinden Politika yapmaya çalışanlara SAYGI da yok, OY da yok..! Saygı görmek istiyorsanız, Saygı duymalısınız..! LAİK DEMOKRATİK ÖZGÜR TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZİ ÖZLEDİM..!
sen kendi işine bak hacı,onun kararını seçmen zaten verir.
CHP Atatürk'ten miras, başımızın üstüne. Ama chp bu kafayla hiç bir zaman iktidarda olamayacak. Ancak Atatürk fikirleri nezaman ki partiye hakim olursa, nezaman terör ile arasına mesafe koyarsa, nezaman ki başına ahlaklı insanlar gelirse, nezaman ki gerçekten HALK partisi olursa, vatandaşa koyun diyip tepeden bakmayı bırakırsa, ozaman CHP iktidara gelir.
Akp’lilerin çoğu zaten Atatürk düşmalığı barındırıyor içinde. Ama mynet kadar saçma başlık atan yoktur sanırım!! Ben Chp’li değilim ama ATATÜRKÇÜYÜM Şimdi bu akepelilerin dedikleri beni ilgilendirmiyomu lafa bak!!! mhp’yi bırakan birisiyim ve oyum Halkın adamı olan Muharrem ince’ye.. Benim İsteklerimi karşılayacak birisi olduğuna inanıyorum.
adam doğru demiş atatürk kk ile yarışacak olsa kk kazanır çünki delegeler kk nın adamı ve alevi delegeler ince gibi selanikli göçmen devşirme olsalar belki atatürkün şansı olurdu
bu mu olay sözler. adamlar m.kemal in askerleriyiz sözünü söyleyenlere demediğini bırakmıyor ama CHP gidip ittifak yapıyor
boş boş konuşmalar işte oy yüzünden tanımadıkları ATATÜRKÜ konuşuyorlar
Akape'nin gerçek yüzü!
utanma falanda kalmamış artık. hala Atatürkün ismini ağızlarına alıyorlar sırf kendi yobaz seçmeninin beğenisini kazanmak için. 1 gram Allah korkusu yok bunlarda
ATATÜRK, ''YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ BARIŞ DEMİŞTİR''
ATATÜRK ÜN ADINI AĞZINA ALMA..SEN GİT KENDİ PİSLİĞİNDE BOĞUL..NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE...
Milleti ayrıştırmayın. Böle böle ne kalacak elinizde
dahili bedhahlar(kötü niyetliler )sizi! Atatürk sizi haber vermişti zaten. Mansıplar(atanmışlar,uygun görülmüşler)ınızı alıp gideceksiniz,zaten 24 haziranda!
Akp bitti
Bunlar son paslaşmalarını yapıyorlar. Kendileride farkınladalar. Size bye bye
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