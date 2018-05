AK Parti'nin Balıkesir mitingi

Balıkesir'in tarihin her döneminde ilgiyi fazlasıyla hak eden bir şehir olduğunu kaydeden Yıldırım, Balıkesir'i büyük ve güçlü Türkiye'nin öncü şehirlerden biri olarak gördüklerini bildirdi.

Siyasetlerinin özünün vatandaşa ve Türkiye'ye hizmet etmek, eserler kazandırmak olduğunu anlatan Yıldırım, "Bizim mücadelemiz her bir vatandaşımızın mutluluğunu, refahını sağlamaktır, yüzünü güldürmektir. Her bölgemizin, her şehrimizin huzuru, mutluluğu için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu yolda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, gücümüze güç katarak, yola devam ediyoruz. Engelleri aşa aşa bugünlere geldik. Hiçbir terör faaliyeti, darbe teşebbüsü bu yürüyüşümüzü durduramadı. Bizi milletin hizmet yolundan asla döndüremedi. El ele verdik, bir olduk, beraber olduk, iri olduk, diri olduk, birlikte Türkiye olduk." diye konuştu.

Davalarını hep birlikte sahiplendiklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durarak bütün saldırıları aştıklarını vurgulayan Yıldırım, Balıkesir'in hep kendileriyle beraber olduğunu, Türkiye'nin tarihi bir değişime hazırlandığı bu dönemde yine Balıkesirle birlikte kutlu yürüyüşlerine devam edeceklerine inandığını ifade etti.

Başbakan Yıldırım, daha çok iş ve daha çok yatırımla Türkiye'nin parlayan yıldızını daha da parlatacaklarını belirterek, "24 Haziran sonrası Türkiye muasır medeniyetler yoluna emin adımlarla yürümeye devam edecek." dedi.