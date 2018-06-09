Akşener: Dümene çomak sokuyoruz (2)

ŞEHİT ASKERİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Trabzon'daki mitinginin ardından kara yolu ile geldiği Giresun'un Eynesil ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlar sırasında, 2 Haziran'da şehit olan Giresunlu Uzman Çavuş Hakan Ergin'in (28) evini ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Akşener, şehidin babası Ahmet ve annesi Aynur Ergin ile görüştü, taziyelerini iletti. Akşener ve beraberindekiler ardından Giresun'a geçti.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Avcılar'da E-5 kenarında yangın!
Eski CIA uzmanından seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı tahmin!
YPG'ye büyük şok! Sözde komutan patlamada öldü
İsmail Kahraman helallik istedi!
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Muharrem İnce delikanlıysan çıkıp açıklarsın
Kabe'de intihar!
Dünyanın en tehlikeli volkanları
Ege Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktı
Antalya'da korkunç kaza! Bu acıya yürek dayanmaz
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktı
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları
Okuyucu Yorumları 0 yorum