Akşener: Kardeşim bu üst akıl nedir, ne menem bir şeydir (2)

'BU TÜLBENTLERLE AYRIŞMALARI ORTADAN KALDIR DİYORLAR'

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Samsun'daki mitingin ardından Çorum'a geldi. Akşener, Hürriyet Meydanı'nda partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Meydanda vatandaşlara hitap eden Akşener, kendisine ilk tülbendin Çorum'da hediye edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Tülbent, yemeni nedir? Çeyiz sandıklarından annelerin kızlarına, kayınvalidelerin gelinlerine yaptığı çeyiz sandıklarında duran Anadolu'nun en eski sembolü. Kavgaları bitiren, kardeşliği ortaya çıkaran, ayrışmaları ortadan kaldıran bir birleştirici semboldür. Anadolu'nun her yerinde adamlar kavga ettiği zaman eğer onların arasındaki problem çözülemezse hatırlayın o evin, o ailenin, o köyün en yaşlı kadını ya da en genç gelini çıkarır kafasından tülbendini atar yere, barış, kardeşlik sağlanır. İşte kadınlar bana tülbentlerini hediye ederek diyorlar ki 'Bu ülkedeki bütün ayrışmaları ortadan kaldır. Bu ülkeyi birleştir, bu ülkeyi zengin fakir ayırımından, mezhep ayrımından, kardeşliği ortadan kaldıran her türlü ayrıştırıcı dilden kurtar' diyorlar. Ben de bu tülbentleri alıyorum, öpüyorum, başımın üstüne koyuyorum. Çünkü biz Türkiye'deki her sorunu, problemi işte bu sembol üzerinden çözmeye talibiz. Bunlarla ilgili olarak inşallah Cumhurbaşkanı seçildiğimde Çankaya'da bir müze açacağım. O müzede Anadolu'nun her yerinden bana verilen bu tülbentleri sergileyeceğim, dünya görecek."

Gerginlik nedeniyle Türkiye'de insanların huzurunun kalmadığını ifade eden Akşener, "Öyle bir gerginlik var ki ülkemizde huzur kalmadı. Akşam evine huzurla dönen erkekler yok artık. Akşam kocasını huzurla evinde bekleyen kadınlar azaldı artık. İş bulamadığı için gündüz uyuyup, akşam oturan gençler çoğaldı artık. Pancar stratejik bir üründür. Hem şeker hem de hayvancılığın ana faktörüdür. Pancar kotası geldi, Anadolu'da hayvancılık bitti. Şeker fabrikalarını satılar. Cumhurbaşkanı seçildiğim günü iptal edeceğim, sakın elinizi uzatmayın" dedi.

Akşener, gençlere 'Oğlum kızım cebinde kaç lira var?' diye sorduğunu, bu zamana kadar en yüksek 7 lira çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün Erzurum'daydı muhterem Sayın Erdoğan. Bugün diyor ki 'Biri çıkmış insanlara cebinde evladım kaç lira var? diye soruyor. Seni ne ilgilendirir milletin cebindeki para, sen kendi cebindeki paraya bak' diyor. Ayıp be ayıp. Siyasetçinin görevi milletinin cebinde ne var ne yok bilmektir, kendi cebini doldurmak değil. Adam beni eleştirecek diye millete bakışını söylüyor. Bir siyasetçinin görevi, milletinin evlatlarının cebinde ne var öğrenmektir. Vatan çocuklarının yanında yer aldım, yer almaya devam edeceğim."

Kayseri'de dünkü programında yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Akşener, TRT'nin kendisini 38 saniye gösterdiği öne sürüp tepki gösterdi.

Konuşmasının ardından İYİ Parti Lideri Meral Akşener, geçen yıl MHP'den ihraç edilen Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner ile MHP'den istifa eden 5 belediye meclis üyesine İYİ Parti'ye geçişleri nedeniyle rozet taktı. Akşener ardından kara yoluyla Çorum'dan Ankara'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.