Akşener: Türkiye 24 Haziran'dan sonra çok daha iyi olacak (2)- Yeniden

'KONVOYUN YOLU KAPATILDI'

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Gaziantep'teki mitinginin ardından Osmaniye'ye giderken araç konvoyunun ilerlerken bir hafriyat kamyonu tarafından yolun kapatıldığını söyledi. Akşener, "Rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'e, rahmetli Süleyman Demirel'e yapılanlar, bugün bize yapılıyor" dedi.

Meral Akşener, partisinin Gaziantep'te düzenlediği mitingin ardından Osmaniye'ye gelerek partililere seslendi. Akşener, kente gelirken konvoyunun yolunun, bir hafriyat kamyonu tarafından kapatıldığını belirtirken, geç kaldık 2 saattir buradasınız. Ama malesef Türkiye adaleti, hakkaniyeti, nezaketi kaybetti. Gaziantep'e gittik. Alanlara insanlarımız gelmesin diye tehdit edildiler. Daha sonra bariyerler kurdular ama milletimin cesur insanları yılmadılar. Gaziantep meydanını tıka basa doldurdular. Ama sonra arkamızdaki brandayı kaldırttılar. Çıktık alandan buraya yetişmek için bizim geçeceğimiz yolu bir harfiyat kamyonuyla kapatmışlardı. Ben alışkınım elektiriğimizi kestiniz yıldık mı? Salon vermediniz, yıldık mı? Tehdit ettiniz korktuk mu? Bugün geçmişte rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'e yapılanı, rahmetli Süleyman Demirel'e yapılanı Gaziantep Valisi ve belediye başkanı bize yaptı" diye konuştu.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, konuşmasının ardından bazı yardımcılarını ve partisinin milletvekili adaylarını sahnede tanıtarak partililerden oy istedi.