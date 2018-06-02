HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Akşener: Türkiye 24 Haziran'dan sonra çok daha iyi olacak (2)- Yeniden

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 19:10 | Son Güncelleme

'KONVOYUN YOLU KAPATILDI' İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Gaziantep'teki mitinginin ardından Osmaniye'ye giderken araç konvoyunun ilerlerken bir hafriyat kamyonu tarafından yolun kapatıldığını söyledi.

Akşener: Türkiye 24 Haziran'dan sonra çok daha iyi olacak (2)- Yeniden

'KONVOYUN YOLU KAPATILDI'
İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Gaziantep'teki mitinginin ardından Osmaniye'ye giderken araç konvoyunun ilerlerken bir hafriyat kamyonu tarafından yolun kapatıldığını söyledi. Akşener, "Rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'e, rahmetli Süleyman Demirel'e yapılanlar, bugün bize yapılıyor" dedi.
Meral Akşener, partisinin Gaziantep'te düzenlediği mitingin ardından Osmaniye'ye gelerek partililere seslendi. Akşener, kente gelirken konvoyunun yolunun, bir hafriyat kamyonu tarafından kapatıldığını belirtirken, geç kaldık 2 saattir buradasınız. Ama malesef Türkiye adaleti, hakkaniyeti, nezaketi kaybetti. Gaziantep'e gittik. Alanlara insanlarımız gelmesin diye tehdit edildiler. Daha sonra bariyerler kurdular ama milletimin cesur insanları yılmadılar. Gaziantep meydanını tıka basa doldurdular. Ama sonra arkamızdaki brandayı kaldırttılar. Çıktık alandan buraya yetişmek için bizim geçeceğimiz yolu bir harfiyat kamyonuyla kapatmışlardı. Ben alışkınım elektiriğimizi kestiniz yıldık mı? Salon vermediniz, yıldık mı? Tehdit ettiniz korktuk mu? Bugün geçmişte rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'e yapılanı, rahmetli Süleyman Demirel'e yapılanı Gaziantep Valisi ve belediye başkanı bize yaptı" diye konuştu.
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, konuşmasının ardından bazı yardımcılarını ve partisinin milletvekili adaylarını sahnede tanıtarak partililerden oy istedi.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Akşener: Türkiye 24 Haziran'dan sonra çok daha iyi olacak (2)- YenidenAkşener: Türkiye 24 Haziran'dan sonra çok daha iyi olacak (2)- YenidenAkşener: Türkiye 24 Haziran'dan sonra çok daha iyi olacak (2)- Yeniden

PARTNERDeğişmeyen yeri kalmadı! Son halini görünce şaşkına döndüDeğişmeyen yeri kalmadı! Son halini görünce şaşkına döndü
İnce: Erdoğan'a soruyorum; o komutanı ihraç edecek misin? (2)İnce: Erdoğan'a soruyorum; o komutanı ihraç edecek misin? (2)
Akşener: Türkiye 24 Haziran'dan sonra çok daha iyi olacak (2)Akşener: Türkiye 24 Haziran'dan sonra çok daha iyi olacak (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Eski nişanlı Eda Erol ilk kez konuştu

Eski nişanlı Eda Erol ilk kez konuştu

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gülen'le ilgili eski açıklamalarını mitingde izletti

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gülen'le ilgili eski açıklamalarını mitingde izletti

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftarında açıkladı: UBER bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftarında açıkladı: UBER bitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'

CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'

Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'

Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Muharrem İnce'den Melih Gökçek'i çok kızdıracak ifadeler!

Muharrem İnce'den Melih Gökçek'i çok kızdıracak ifadeler!

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii inşaatını ve AKM’yi inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii inşaatını ve AKM’yi inceledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.