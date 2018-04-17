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Bahçeli 16 yıl önce de erken seçim çağrısı yapmış, kaybetmişti

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 12:41 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli erken seçim çağrısında bulundu. Daha önce ortağı olduğu MHP, DSP ve ANAP koalisyonunda da erken seçim isteyen Bahçeli, 3 Kasım 2002'de yapılan seçimlerin ardından meclis dışında kalmıştı.

Bahçeli 16 yıl önce de erken seçim çağrısı yapmış, kaybetmişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında erken seçim için tarih verdi. Bahçeli, "Türkiye'nin bu ağırlığın altında daha fazla kalması, 3 Kasım 2019'a kadar sabırla dayanması mümkün değildir. Ülkenin, sistem tartışmalarıyla boğulmak istendiği bugünkü şartlar altında 3 Kasım'a kadar ulaşması istikrar ve dengeyle ulaşması zorlaşmaktadır. 26 Ağustos 2018 günü seçim yapılmalıdır" dedi. Bahçeli, 3 Kasım 2002'de de ortağı olduğu hükümeti seçime zorlamıştı. MHP o seçimde meclis dışında kalmıştı.

Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Bülent Ecevit arasında yaşanan 'anayasa kitapçığı' gerilimi ve 2001'de yaşanan ekonomik kriz DSP-ANAP-MHP koalisyonunu zora sokmuştu. Mayıs 2002'de Başbakan Bülent Ecevit'in rahatsızlanması ve ilerleyen yaşının etkisiyle sağlık durumunun düzelememesi iddiası ile görevine devam edip edemeyeceği yönünde tartışmalar başlamış . Tartışmaların Demokratik Sol Parti'nin (DSP) içine de yansımasıyla temmuz ayı içinde DSP grubunun sayısı, Ecevit'in görevden çekilmemesine tepki gösteren milletvekillerinin istifasıyla yarı yarıya düşmüştü. Bu gelişmeler sırasında koalisyon hükümetinin ikinci büyük ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 7 Temmuz 2002 günü, partisinin Bursa İl teşkilatının Keles ilçesinde düzenlediği 11. Kocayayla Türkmen Kurultayı'nda yaptığı açıklamada 3 Kasım 2002 tarihinde erken seçim yapılmasını istemişti.

16 Temmuz 2002'de koalisyon hükümetini oluşturan üç partinin genel başkanları arasında yapılan zirve toplantısında 3 Kasım'da erken seçim yapılması kararı alındı. 31 Temmuz 2002'de TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, erken seçim önergesi oylamaya katılan 514 milletvekilinden 449'unun kabul oyuyla kabul edilmişti.

DENİZ BAYKAL CHP'YE, AK PARTİ İKTİDARA

Ancak erken seçimlerin ardından Meclis'te bulunan hiç bir parti parlamentoya girmeyi başaramamış; iktidarı o dönem yeni kurulan AK Parti almıştı. Muhalefet koltuğuna ise Deniz Baykal liderliğindeki CHP gelmişti.

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Devlet Bahçeli ak parti erken seçim 3 kasım 2002

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