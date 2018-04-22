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Bakan Bak: Biraz geç kalırsa Kılıçdaroğlu sıraya bile giremeyecek (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 19:15 | Son Güncelleme

'BU OYUNLAR MİLLETİN TASVİP ETMEDİĞİ ŞEYLER' Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sakarya'da stadyumu ve spor tesislerini inceledikten sonra AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları'nın kongresine katıldı.

Bakan Bak: Biraz geç kalırsa Kılıçdaroğlu sıraya bile giremeyecek (2)

'BU OYUNLAR MİLLETİN TASVİP ETMEDİĞİ ŞEYLER'
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sakarya'da stadyumu ve spor tesislerini inceledikten sonra AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları'nın kongresine katıldı. Bakan Bak, milletin, partiler arasında yapılmaya başlanan milletvekili transferlerini tasvip etmediğini söyledi. Bak, "Şimdi de muhalefet şok. Çok şaşırdılar; bir yandan cumhurbaşkanı adayları ortaya çıktı bir yandan transfer sezonu başladı. Milletvekilleri transfer oluyor. Bu transferler, bu oyunlar milletin tasvip etmediği şeyler. Çünkü millet, sadece sandıkta hesabını sorar. Biz her zaman millete güveniyoruz, her zaman milletle beraberiz" dedi.

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Bakan Bak: Biraz geç kalırsa Kılıçdaroğlu sıraya bile giremeyecek (2)Bakan Bak: Biraz geç kalırsa Kılıçdaroğlu sıraya bile giremeyecek (2)Bakan Bak: Biraz geç kalırsa Kılıçdaroğlu sıraya bile giremeyecek (2)Bakan Bak: Biraz geç kalırsa Kılıçdaroğlu sıraya bile giremeyecek (2)

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