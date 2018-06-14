Bakan Eroğlu: Menbiç'te ABD'nin sözünü yerine getirmesi lazım

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Menbiç'le ilgili yaptığı açıklamada, "Yaptığımız görüşmelerde, Menbiç'ten terör örgütü silahları bırakarak çekilecekti. Bu görüşmeler de devam ediyor. ABD'nin sözünü yerine getirmesi lazım. Söz verdi. Terör örgütünün silahları bırakarak Menbiç'ten çekilmesi lazım" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. Bakan Eroğlu, Afyonkarahisar merkezde esnaf ziyareti yaparak 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'ye destek istedi. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser ve teşkilat mensupları ile birlikte esnafı dolaşan Bakan Eroğlu'na vatandaş da yoğun ilgi gösterdi. Bakan Eroğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyerek, birlikte poz verdi.

'İSRAİL'İN UYGULADIĞI VAHŞET'

Bakan Veysel Eroğlu, gezisinde gazetecilerin de sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin 'BM'nin, Filistin halkına koruma talep eden kararı kabul etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz' sorusu üzerine Bakan Eroğlu, "Özellikle biz vicdan sahibi devletlerin Birleşmiş Milletler'de temsilcileri durumu görüyor. Orada İsrail'in uyguladığı vahşet. Tam manasıyla mezalim var. Yahudilerin bunu yapmaması lazım. Esasen problem Yahudilerde değil, onların yöneticilerinde. Yöneticiler Siyonizmin etkisiyle orada büyük bir zulüm, imha, yok etme şeklinde gerçekten büyük bir mezalim icra ediyor" dedi.

'DÜNYA 5'TEN BÜYÜK'

Yahudilerin 600 yıl önce İspanya'da büyük zulme uğradığını, Osmanlıların onları kurtardığını ve Selanik'e yerleştirdiğini anlatan Bakan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Hatırlarsanız özellikle Hitler Almanya'da bütün ekonomiyi ellerine aldıkları için Yahudileri imha hareketine girişti, Türkiye'ye kaçanları aldık. Bizim milletimiz merhametli davranıyor ama Yahudi her zaman zulüm gördüğünü gerek İspanya'dan gerek Almanya'dan Hitler zamanında zulüm gördüklerini iddia etmelerine rağmen kendilerinin bu zulmü oranın yerlisi olan, sahibi olan Filistinli kardeşlerimize gerçekten uygulaması anlaşır bir şey değil. Dolayısıyla bunu lanetliyoruz. Kudüs'ü hiçbir zaman İsrail'in başkenti olarak kabul etmiyoruz. Kabul etmeyeceğiz. ABD kabul edebilir ama özellikle ABD tabii Birleşmiş Milletler'de hep İsrail'den yana tavır alıyor. Ancak Cumhurbaşkanımız her zaman şunu söylüyor; 'Dünya 5'ten büyük'. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in de yeni dönemde mutlaka yeniden bir organize olması lazım. Etkisi yok görüyorsunuz. Karar alıyor ama kararını uygulayacak herhangi bir tesirin, etkisinin olmadığını görüyoruz. İnşallah yeni dönemde bunların hepsinin düzeleceğini ümit ediyorum. Tabii bunun için de Türkiye'nin çok güçlü olması lazım. Bütün İslam âleminin ve Türk âleminin birlik, beraberlik, kardeşliğini pekiştirerek özellikle tek yürek gibi çarpması gerekir. Azerbaycan'la olduğu gibi 'iki devlet ama tek millet' anlayışıyla bu şekilde daha güçlenirsek dünyada söz sahibi oluruz ama bölük pörçük olursak dünyada söz sahibi olamayız."

'24 HAZİRAN SEÇİMLERİ ÇOK ÖNEMLİ'

24 Haziran seçimlerinin tarih açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Eroğlu, "Çünkü gönül coğrafyamızın son kalesi Türkiye'dir. Dolayısıyla Türkiye'yi dimdik ayakta tutmak gerekir. Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı birinci turda gümbür gümbür seçmemiz gerekir. Güçlü Meclis, güçlü özellikle hükümetle ve cumhurbaşkanıyla Türkiye emin adımlarla yoluna devam edecektir. 24 Haziran o bakımdan çok önemli. Ben buradan bütün milletimize, bütün vatandaşımıza, oy veren herkese sesleniyorum, tarihimizdeki en önemli seçim 24 Haziran seçimidir. Ya geri vitese takarak eskiye doğru gideceğiz veya 2023, 2053, 2071 hedeflerini gerçekleştireceğiz. Bunun için 24 Haziran'da herkesin mutlaka sandığa gitmesi ve milli iradeden yana ve Cumhur İttifakı'ndan yana tavrını koymasını bekliyoruz" dedi.

'MİLLETİMİZ KARARLIDIR'

Menbiç operasyonuyla ilgili gazetecilerin sorusu üzerine konuşan Bakan Veysel Eroğlu, şunları söyledi:

"ABD'lilerle görüşmemiz vardı. Biz Fırat Kalkanı Harekâtı’nı yaptık. Batı istemiyordu neticede, orada terör bağlantılı böyle sözde devlet kurmasına asla müsaade edemezdik. Daha sonra özellikle terör örgütünün faaliyetlerini durdurmak için biliyorsunuz Afrin'de, Zeytin Dalı Harekâtı'nı yaptık. Şimdi biz yaptığımız görüşmelerde, Menbiç'ten terör örgütü silahları bırakarak çekilecekti. Bu görüşmeler de devam ediyor. Özellikle bu konuda da çok kararlı hükümetimiz, Cumhurbaşkanı kararlıdır, milletimiz kararlıdır. Suriye'de Süleyman Şah Türbesi var. Orada toprağımız var, DEAŞ'ın tehdidi döneminde biz onu sınırımıza yakın bir yere çektik. Onun da dikkate alınması gerekir. ABD'nin sözünü yerine getirmesi lazım. Söz verdi. Terör örgütünün silahları bırakarak Menbiç'ten çekilmesi lazım."

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