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Bakan Fakıbaba: Tarımsal kuraklık endişesi yok (3)

POLİTİKA HABERLERİ | 16.01.2018 15:48 | Son Güncelleme 4 saat önce

'O BAYRAKLARI SİZİN BAŞINIZA GEÇİRECEĞİZ'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından hayvan yetiştirenlere 3 bin 500 ton yem dağıtım törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Fakıbaba, Türkiye'deki birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekip bunun devam edeceğini belirtti. Türkiye'nin etrafında tuzaklar kurulduğunu kaydeden Bakan Fakıbaba, "İşte bu Gaziantep ruhunun bütün Türkiye'de olduğunu ben şahsen inanıyorum. Bize göz dikenler şimdi belli. Bakın orada bayraklar sallanıyor. İstediğiniz kadar sallayın, o bayrakları sizin başınıza geçireceğiz. Allah'ın izniyle bu birlik ve beraberliğimiz devam edecek. Bizim bu birlik ve beraberliğimiz devam ettiği müddetçe bu hainlerin nasıl kaçacaklarını, bayraklarını da alamayacaklarını onlar görecekler" dedi.

Bakan Fakıbaba, köyde yaşamı daha fazla geliştireceklerini ifade ederek, "Bakanlığımızın 15 milyar lira desteklemesi var. Bunun 8 milyar lirasını tarıma, 4 milyar lirasını hayvancılığa, 3 milyar lirasını köysel dönüşüme veriyoruz. Köyde yaşamı inşallah daha fazla geliştireceğiz. Köylü halkın efendisidir. Köylü üretmediği zaman biz açız. Üreten insanın elini öperiz biz. Üreten insan bizim için çok önemlidir. Bu anlamda desteklemelerimiz devam edecek. Allah'ın izniyle de kuruşu kuruşuna yerine gidecek" diye konuştu.

Fakıbaba, konuşmasının ardından hayvancılık yapanlara yem dağıttı.

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