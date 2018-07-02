HABER

Başbakan Binali Yıldırım'ın mazbatasını Hamza Dağ aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2018 18:21 | Son Güncelleme

AK Parti'nin İzmir'den seçilen 8 milletvekili, İl Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın mazbatasını Hamza Dağ aldı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- AK Parti'nin İzmir'den seçilen 8 milletvekili, İl Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. İzmir birinci bölge birinci sıradan milletvekili seçilen Başbakan Binali Yıldırım'ın mazbatasını, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ aldı. İlk kez Meclis'e giren eski milli futbolcu Alpay Özalan da mazbatasını alarak, siyasete başlamış oldu.
AK Parti, yeni dönemde İzmir birinci bölgeden 4, ikinci bölgeden 4 olmak üzere toplamda 8 milletvekili ile temsil edilecek. Milletvekillerinden Hamza Dağ, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, Yaşar Kırkpınar, Necip Nasır, Mahmut Atilla Kaya, Alpay Özalan mazbatalarını, Kültürpark 4 No'lu Holdeki İzmir İl Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle, İl Seçim Kurulu Başkanı Hasan Sümer'in elinden aldı. Başbakan Binali Yıldırım'ın mazbatasını ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ teslim aldı. Yoğun ilgi ile karşılaşan eski milli futbolcu Alpay Özalan, zor anlar yaşadı. Kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenlerle dakikalarca ilgilenen Özalan, Kültürpark'tan güçlükle çıkabildi.
Mazbata töreninin ardından açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "24 Haziran seçimlerinin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İzmir'den 8 milletvekili çıkardık. Vekillerimiz ile birlikte mazbatalarımızı aldık. Vekillerimizin İzmir'imizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Teşkilat mensuplarımız da bu heyecanımızı bizimle paylaşmak istedi. Böyle bir katılım oldu. Vekillerimize hayırlı olsun" diye konuştu.
'ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLISI OLSUN'
Uzun yıllar yeşil sahalarda ter döktükten sonra siyasete girme kararı alan Alpay Özalan ise "Son derece mutluyum, gururluyum, heyecanlıyım. Cumhurbaşkanımızın çizeceği yolda, ülkemize hizmet etmek için gerçekten çok sabırsızlanıyorum. Allah mahcup etmesin, ülkemiz için hayırlısı olsun" dedi.
YILDIRIM'A MAZBATAYI VERECEK
Hamza Dağ ise "27'nci Dönem ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki ilk dönem hayırlı olsun. Bugüne kadar ilimize güzel hizmetler yapmaya gayret ettik. Sayın Başbakanımız da bakanlık ve başbakanlığı döneminde yapmaya gayret etti. İzmir'de onun önderliğinde bizler de yine ona yardımcı olarak önümüzdeki 5 yıllık süre zarfında daha güzel hizmetler yapmaya gayret edeceğiz. Sayın Başbakanımız ile görüştüğümüzde mazbatayı almamız gerektiğini söyledi. Yarın da teşekkür turlarımızı tamamlayacağız. Çarşamba günü Sayın Başbakanımıza mazbatasını takdim edeceğiz, hem de kaydımızı yaptıracağız" diye konuştu.
İzmir'den milletvekili seçilen Ceyda Bölünmez Çankırı, tüm milletvekilleri ile brlikte mazbatalarını aldıklarını ifade ederek, "İzmir çok kıymetli bir şehir. Buradan milletvekili seçilmek bizim için büyük onur. Daha önce Mardin milletvekilliği yapmıştım. İnşallah önümüzdeki günlerde yapacağımız hizmetlerle İzmir'de daha çok adımız duyulacak" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Başbakan Binali Yıldırım'ın mazbatasını Hamza Dağ aldıBaşbakan Binali Yıldırım'ın mazbatasını Hamza Dağ aldıBaşbakan Binali Yıldırım'ın mazbatasını Hamza Dağ aldıBaşbakan Binali Yıldırım'ın mazbatasını Hamza Dağ aldı

PARTNERSuya böyle giriyorsanız dikkat! Felç geçirebilirsinizSuya böyle giriyorsanız dikkat! Felç geçirebilirsiniz
HDP Mardin milletvekilleri mazbatalarını aldıHDP Mardin milletvekilleri mazbatalarını aldı
Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması! Neden YSK'nın önüne gitmediğini açıkladıMuharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması! Neden YSK'nın önüne gitmediğini açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da korkunç anlar! 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

İstanbul'da korkunç anlar! 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Yeni Gelin dizisinin yıldızı Jessica May evlendi

Yeni Gelin dizisinin yıldızı Jessica May evlendi

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Mustafa Destici AK Parti’den istifa ediyor

Mustafa Destici AK Parti’den istifa ediyor

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Kabine için sürpriz isimler gündemde! Ankara kulisleri bunu konuşuyor

Kabine için sürpriz isimler gündemde! Ankara kulisleri bunu konuşuyor

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması! Neden YSK'nın önüne gitmediğini açıkladı

Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması! Neden YSK'nın önüne gitmediğini açıkladı

AK Parti'de 3 milletvekili istifa mı ediyor? Mustafa Elitaş'tan dikkat çeken sözler

AK Parti'de 3 milletvekili istifa mı ediyor? Mustafa Elitaş'tan dikkat çeken sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce bu akşam görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce bu akşam görüşecek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten dikkat çeken sözler: Erdoğan'la da birleşilebilir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten dikkat çeken sözler: Erdoğan'la da birleşilebilir

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.