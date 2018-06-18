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Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 13:26 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, seçimlerin ardından CHP'de başkanlık kavgası olacağını iddia ederek 'Duyumlar geliyor. Hemen genel başkanlığa oynamayacak. Gözünü İstanbul'a koymuş diyorlar, hedefi Cumhurbaşkanlığı değil belediye başkanlığı için yatırım yapıyor diyorlar' dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığına, Almanya'da ise nerede olduğuna dair Alman hükümetinin araştırma ve açıklama yapması lazım" dedi. Bozdağ ayrıca, bedelli askerlikle ilgili olarak "TSK'nın ihtiyaçları dikkate alınarak bedel ve yaş sınırı belirlenecek, ona göre adım atılacak" ifadelerini kullandı. Seçimlerin ardından CHP'de başkanlık kavgası olacağını belirten Bozdağ, Muharrem İnce ile ilgili çok konuşulacak bir bilgi paylaştı. Bozdağ, 'Duyumlar geliyor. Hemen genel başkanlığa oynamayacak. Gözünü İstanbul'a koymuş diyorlar, hedefi Cumhurbaşkanlığı değil belediye başkanlığı için yatırım yapıyor diyorlar' diye konuştu.

Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

''Terörle mücadele seçim var diye askıya alınamaz. Terörle mücadelenin gerektirdiği kurallar neyse kesintisiz devam edecektir. OHAL uzatılmayarak kaldırılabilir.

(Bedelli askerlik) TSK'nın ihtiyaçları dikkate alınarak bedel ve yaş sınırı belirlenecek, ona göre adım atılacak.

“SONUNDA İNCE AK PARTİ’YE KATILACAK”

“AK Parti’nin büyük bir değiştirme, dönüştürme gücü var. AK Parti’nin kurulduğu günden bugüne değişen dönüşen hep CHP olmuştur. CHP zihniyetinin dönüştüğünü görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın böyle büyük bir dönüştürme gücü var. Herhalde sonunda Muharrem İnce AK Parti’ye katılma kararı alacaktır. Bu gidiş oraya doğru gidiyor.

“DUYUMLAR GELİYOR, MUHARREM İNCE GÖZÜNÜ İSTANBUL’A KOYMUŞ DİYORLAR”

CHP’de genel başkanlık kavgası olur. Şu anda bu seçim sistemi, kaybedenin kaybolacağı bir sistem. Kaybeden bırakacak, yarıştan da siyasetten de çekilecektir. CHP’de iki başlılık var. Acaba Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı kaybedince, Kılıçdaroğlu genel başkanlığı mı kaybedecek? Onu hep beraber göreceğiz seçimde.

Ama tabi Muharrem İnce, öyle duyumlar geliyor. Hemen genel başkanlığa oynamayacak. Gözünü İstanbul’a koymuş diyorlar. Şu anda hedefi cumhurbaşkanlığı falan değil. Bir yere belediye başkanlığı için yatırım yapıyor diyorlar.

Göreceğiz CHP’de bir değişim olacak. Nasıl olacağını hep beraber göreceğiz.”


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Anahtar Kelimeler:
Adil Öksüz Bekir Bozdağ

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
Adil Öksüz Almanya'daymış, tamam da, Bekir Bozdağ burada, neden ona dokunulmuyor ???
Sen yakaladığın adamı kendi elinle bırak sonra onu bırakan hakime atama ver,yalandan garibanları fetöcü diye hapse at çoluk çocuk perişan et bir de utanmadan almanyadan hesap sor... Çok şükür ki Rabbimin adaleti şaşmaz...
Tamam
Muharrem INCE Erdoğan' i erken emekli edecek.. işte tüm mesele bu..
Bozdag sen CHP nin islerine kafa yorma.. işine bak..
biktik hukumetin bu bos laf ve vaadlerinden..
mit bulsun
Sen ve siz ne olacaksınız ???,zamanında FETOŞ için ölüyordunuz,çaycı,börekçiler,kapıdan ASYA BANKA bakanlar hep içerde,siz dışarıda,sen onu küllahıma anlat.
seçimler iyice yaklaştı.daha kimseye sataşamadılar.kime çatsakta oy toplasak arayışı içindeler.
ELINIZDEKI AZAMİ KACIRTIN...SONRADA BULMAK İÇIN PEŞINE DÜŞÜN....
Yaw he he.inandık.
Şayet adalet olsaydı fethullah gülen hocaefendi Turkiye'nin yetiştirdiği çok kıymetli bir değer diyen bozoğlan hesap veriyor olurdu!...
Bu Fetocu birde kendi adamları olan savcı ÖZ ü ve diğerlerinin üzerine düşüp istesinler bakalım ne olacak
Sen muhterem hoca diyordun onu ne yapacaz bi hatırla bence iyice mahalle kadınlarına döndünüz bi sakince bekleyin seçimi bıktırdınız
Hımmmm Erdoğan mı İst.Belediye başkanlığına oynuyor olabilir sakınca yok kazanabilirse Akif Hamzaçebi karşısında olur.İNCE CB olacak nasılsa
Hahaha
Sayın Bozdağ bize de gelen duyumlar var. Sayın İnce cumhurbaşkanı olmayı kafasına koymuş.Size gelen bir duyum değil sanki canınız öyle istiyormuş gibi geliyor buraya.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seneler önce yazdığı Tatanka kitabındaki erotik şiirleri dikkat çekti. Tüm chp lilere okutun. Kültürleri artsın.
yav artık yemiyo millet bunları , sen saldı. adil öksüzü , sen yedirdin devletin paralarını , sen yerleştirdin en iyi kadrolara , geçin bu ayakları
Tırsmayın tırsmayın yargılamayacağım diyor :)
ne kadar itici bir insansın söyleyecek söz bulamıyorum
SANA NEEEEE KARDEŞİMMMMMMM SANANNEEEEEEE. KENDİ İŞİNİZLE UĞRAŞIN. SENİ NE İLGİLENDİRİR. TİPMİSİN NESİN YAAA. HAYRET BİŞEYYYYY.
icraat yok sürekli sayın ince ve chp ile uğraşıyorsunuz halkına izin vermez
bozdag niye incenin adını duydugunuzda agzalarınız titriyor
İftirayı merkezlerine aldılar hele bu Feto destekçisi zat şaşırdı.
senin meclis kürsüsünden yaptığın feto yandaşi konuşmaların varken kime ne anlatıyorsun
AKP nin tükenmekte olduğunun resmidir bu açıklama. AKP nin en çılgın projesi kıraathane den sonra tek proje Muharrem İnce nin kafasından ne geçiyor. Siz 16 yılda ne yapıpı ne yapamayacağınızı ortaya koydunuz zaten bekir bozdağ. arık pilini bitti.
BU ADAM NEYİN KAFASINI YAŞIYOR. FETO AKLINDAN SIYRILAYIM DERKEN YALPALAMAYA BAŞLADI.
Kasaba Avukatı, ciddiye almayın...
Bekir Bozdağ'dan Mecliste Fethullah Gülen Övgüsü - YouTube
Çapınızda kişilerle polemik yapın..
Işiniz gücünüz boş laf
benim bildiğim dedikoduyu altın günü için toplanan kadınlar yapar. Bunlarında onlardan farkı yok
MIT önce kendini bulsun ki daha sonra ....
size ne ki. siz ihraç ettiğiniz belediye başkanlarını niye yargıya teslim etmediniz onu açıklayın beyler. madem suçları var yargı niye devrede değil.
TÜRKİYEDE CİFTLIK BANK TURU BİR COK DOLANDIRICILIK YAPILIYO MİLLETI KANDIRIP MİLLETIN PARASIYLA BIRILERI YIRT DISINDA SEFA SIRIYO NİYE BU SAHTEKARLAR TÜRKİYEYE GETIRILMIYO
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