Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

(Bedelli askerlik) TSK'nın ihtiyaçları dikkate alınarak bedel ve yaş sınırı belirlenecek, ona göre adım atılacak.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığına, Almanya'da ise nerede olduğuna dair Alman hükümetinin araştırma ve açıklama yapması lazım" dedi. Bozdağ ayrıca, bedelli askerlikle ilgili olarak "TSK'nın ihtiyaçları dikkate alınarak bedel ve yaş sınırı belirlenecek, ona göre adım atılacak" ifadelerini kullandı. Seçimlerin ardından CHP'de başkanlık kavgası olacağını belirten Bozdağ, Muharrem İnce ile ilgili çok konuşulacak bir bilgi paylaştı. Bozdağ, 'Duyumlar geliyor. Hemen genel başkanlığa oynamayacak. Gözünü İstanbul'a koymuş diyorlar, hedefi Cumhurbaşkanlığı değil belediye başkanlığı için yatırım yapıyor diyorlar' diye konuştu.

“SONUNDA İNCE AK PARTİ’YE KATILACAK”



“AK Parti’nin büyük bir değiştirme, dönüştürme gücü var. AK Parti’nin kurulduğu günden bugüne değişen dönüşen hep CHP olmuştur. CHP zihniyetinin dönüştüğünü görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın böyle büyük bir dönüştürme gücü var. Herhalde sonunda Muharrem İnce AK Parti’ye katılma kararı alacaktır. Bu gidiş oraya doğru gidiyor.

“DUYUMLAR GELİYOR, MUHARREM İNCE GÖZÜNÜ İSTANBUL’A KOYMUŞ DİYORLAR”



CHP’de genel başkanlık kavgası olur. Şu anda bu seçim sistemi, kaybedenin kaybolacağı bir sistem. Kaybeden bırakacak, yarıştan da siyasetten de çekilecektir. CHP’de iki başlılık var. Acaba Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı kaybedince, Kılıçdaroğlu genel başkanlığı mı kaybedecek? Onu hep beraber göreceğiz seçimde.

Ama tabi Muharrem İnce, öyle duyumlar geliyor. Hemen genel başkanlığa oynamayacak. Gözünü İstanbul’a koymuş diyorlar. Şu anda hedefi cumhurbaşkanlığı falan değil. Bir yere belediye başkanlığı için yatırım yapıyor diyorlar.

Göreceğiz CHP’de bir değişim olacak. Nasıl olacağını hep beraber göreceğiz.”



