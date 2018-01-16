Başbakan Yardımcısı Işık'tan ABD'ye: Bu, ittifak anlayışına sığmaz

Son Güncelleme 6 saat önce POLİTİKA HABERLERİ | 16.01.2018 13:54 |6 saat önce

Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, PYD/YPG'nin terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu olduğunu belirterek, "Bunların terör örgütü listesine alınması gerekirken, bunlarla iş birliğini geliştirme kararı vermek, asla Türk milletinin affedeceği bir durum değildir. Bu, ittifak anlayışına sığmaz. Bu, Türk insanının ABD'ye olan bakışındaki olumsuzluğun temel sebebidir. Bu konuda bir adım atılırsa ben eminim ki diğer alanlardaki ilişkiler de çok daha hızlı düzelir" dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Ocak 1923 tarihinde İzmit'te, Cumhuriyet'in ilanı ve ülkenin geleceğine dair görüşlerini aktardığı ilk basın toplantısının 95. yıl dönümü, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen törenle kutlandı. İzmit Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen 16 Ocak Basın Onur Günü kutlamasına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zekeriya Özak, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol ve gazeteciler katıldı. Başbakan Yardımcısı Işık, törende yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Gazi Paşa'ya dış siyasette takip edilecek harekât tarzı sorulduğunda özetle şöyle der: 'Dünyada bir denge vardır, doğuda büyük bir devlete veyahut batıda bir ya da birkaç devletle uzlaşmalar ve ittifaklar yapmak suretiyle denge sahasında yerimizi belirlemek görüşü vardır.' Aslında Atatürk'ün bu görüşü 2. Abdülhamit'in uygulamaya çalıştığı denge politikasından çok da farklı değildir. Esasen bu, Türkiye'nin jeostratejik konumu ve tarihi tecrübesiyle alakalı bir durumdur. Bugün biz hem doğudaki hem batıdaki ülkelere temas ve ittifaklar çerçevesinde bir dış siyaset yürütmenin gayreti içerisindeyiz. Bir yandan Rusya, İran, Çin gibi ülkelerle iyi münasebetler, güçlü münasebetler geliştiriyoruz, diğer taraftan da batı ittifakından NATO başta olmak üzere yerimizi sağlamlaştırıyoruz. Tabii bütün bunları yaparken, bizi en çok üzen konulardan bir tanesi de ve özellikle bir milli güvenlik sorunu haline gelen konulardan bir tanesi de NATO'da müttefikimiz ABD'nin maalesef Suriye'nin kuzeyinde bir terör örgütüyle işbirliği yapması ve bu terör örgütünün özellikle bir polis milis gücü haline dönüştürme gayretidir."

'SÖZLERİN HİÇBİRİ YERİNE GELMEDİ' Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü PYD/YPG'ye dağıtılan silahların toplanacağı yönünde söz verdiğini hatırlatan Başbakan Yardımcısı Işık, şöyle dedi: "Milli Savunma Bakanlığı yaptığım dönemde defalarca konuştuğum ABD'nin Savunma Bakanı başta olmak üzere, yetkililerle yaptığımız tüm temaslarda bize söylenen şuydu: 'Münbiç'ten çıkacağız, Münbiç'i boşaltacağız ve Münbiç'i gerçek sahiplerine teslim edeceğiz. Bizim PYD/YPG ile ilişkimiz konjoktüreldir, geçicidir, Rakka operasyonu bitince ilişkimizi sonlandıracağız ve ya bu silahları Rakka operasyonu için veriyoruz. Rakka operasyonu bittiği zaman bu silahları toplayacağız.' Bu ve bunun gibi birçok sözü verdiler ama maalesef bu sözlerin hiçbiri yerine gelmedi. Bu noktada Türkiye olarak bizim beklentimiz bırakın PYD/YPG gibi bir terör örgütüyle iş birliği yapmayı, Türkiye olarak bizim beklentimiz, PYD/YPG'nin de PKK gibi terör örgütleri listesine alınmasıdır. Çünkü PYD/YPG, PKK'nın Suriye koludur. Aradaki organik bağı başta ABD olmak üzere müttefiklerimizin bilmemesi mümkün değildir."