HABER

Başiskele Başbakana hazır

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2018 12:48 | Son Güncelleme

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin ayaz, 25 Şubat Pazar Günü Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla Kocaeli’de gerçekleşecek 6.

Başiskele Başbakana hazır

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin ayaz, 25 Şubat Pazar Günü Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla Kocaeli’de gerçekleşecek 6. Olağan İl Kongresi için AK Parti Başiskele İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, 25 Şubat Pazar günü Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla Kocaeli’de gerçekleşecek olan 6. Olağan İl Kongresinin son hazırlıklarını inceledi. İncelemeler kapsamında AK Parti Başiskele İlçe Başkanlığı ziyaret edildi. Ziyarette ilçeye yönelik tüm kapsamalı projeler ele alındı. Başiskele Belediyesi ve AK Parti Başiskele İlçe Başkanlığı tarafından Başbakanın katılımında gerçekleşecek kongrede Başiskele’nin gerektiği şekilde temsil edileceği beyan edildi.
Ayrıca Başbakan Yıldırım’ın en iyi şekilde ağırlanacağı ve yeni projelerin anlatılacağı kaydedildi.

Başiskele Başbakana hazır

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Son dakika! Ünlü iş adamı Zekeriya Mete FETÖ’den tutuklandı

Son dakika! Ünlü iş adamı Zekeriya Mete FETÖ’den tutuklandı

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket

Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İbrahim Kalın'dan son dakika açıklamalar

İbrahim Kalın'dan son dakika açıklamalar

AK Parti-MHP ittifakında son dakika gelişmesi!

AK Parti-MHP ittifakında son dakika gelişmesi!

Genel Başkan Yardımcısı Kan, FETÖ davasını takip etti

Genel Başkan Yardımcısı Kan, FETÖ davasını takip etti

AK Parti Niğde İl Teşkilatından Mehmetçiğe destek

AK Parti Niğde İl Teşkilatından Mehmetçiğe destek

Bakan Elvan: Afrin'de barış ve huzur mücadelesi veriliyor

Bakan Elvan: Afrin'de barış ve huzur mücadelesi veriliyor

Meral Akşener'in davetine tam 12 parti katıldı!

Meral Akşener'in davetine tam 12 parti katıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.