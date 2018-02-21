Başiskele Başbakana hazır

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin ayaz, 25 Şubat Pazar Günü Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla Kocaeli’de gerçekleşecek 6. Olağan İl Kongresi için AK Parti Başiskele İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, 25 Şubat Pazar günü Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla Kocaeli’de gerçekleşecek olan 6. Olağan İl Kongresinin son hazırlıklarını inceledi. İncelemeler kapsamında AK Parti Başiskele İlçe Başkanlığı ziyaret edildi. Ziyarette ilçeye yönelik tüm kapsamalı projeler ele alındı. Başiskele Belediyesi ve AK Parti Başiskele İlçe Başkanlığı tarafından Başbakanın katılımında gerçekleşecek kongrede Başiskele’nin gerektiği şekilde temsil edileceği beyan edildi.

Ayrıca Başbakan Yıldırım’ın en iyi şekilde ağırlanacağı ve yeni projelerin anlatılacağı kaydedildi.