Başkan Arslan, STK temsilcileriyle bir araya geldi

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçede faaliyete bulunan odalar ve oda meclis üyeleriyle bir araya geldi. Taşköprü Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili oda başkanı ve meclis üyelerine bilgiler verdi. Karşılıklı fikir alışverişinin gerçekleştiği toplantıda odaların ve ilçe ile ilgili sorunları da dinleyen Başkan Arslan, daha yaşanılır bir Taşköprü için el birliği ile çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
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