Başkan Şahan ve muhtarlardan Çetinbaş’a ’hayırlı olsun’ ziyareti

Aslanapa AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahan ve Aslanapa Mahalle ve Köy muhtarları yeniden AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine seçilen Ali Çetinbaş’a ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Şahan, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşen 6. Olağan Kongremizde İl Başkanlığı görevine tekrar seçilen Ali Çetinbaş Başkanımıza muhtarlarımızla birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. İl Başkanımıza ve yönetim kuruluna bu kutlu davada başarılar diler, hayırlı olmasını temenni ederiz. Bizler bu kutlu yolda belirlenen hedefler doğrultusunda bıkmadan usanmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. (YD-EFE)