Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

Onun vekilleridir, onun teşkilatlarıdır. Fotoğrafları, görüntüleri her şeyi ayan beyan ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu da gitti ziyaret etti. Ne zaman ziyaret etti? FETÖ-PDY'nin terör örgütü olduğunda yaptılar.

'Erdoğan Türkiye'den kaçacak, yargılanacak' diyen onlar. En büyük desteği başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'liler verdi. Her şey kayıtlarda vardır.

Enis Berberoğlu’nu bahane ederek adalet yürüyüşü başlattılar, FETÖ ile diğer terör örgütleriyle yürüdüler. FETÖ-PDY terör örgütüyle Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının yaptığı mücadelenin bir benzerini yapmış bir hükümet var mı? Sayın Kılıçdaroğlu, FETÖ ile mücadele eden bir çalışma başlatmış mıdır? Peki daha önce rahmetli Ecevit başbakandı, Demirel başbakandı. Daha önce başka başbakanlar oldu. 65'inci hükümet biziz. Bizden önceki hükümetlerden tek bir tanesinin FETÖ-PDY terör örgütü dediğine, mücadele ettiğine dair bir tane örnek var mı? Eğer AK Parti iktidarı olmamış olsaydı, FETÖ Türkiye'nin bütün kurumlarına da her şeyine de hakim olurdu.

Şimdi FETÖ ele başını ABD’den istemişiz. Evrakları göndermişiz. Her şey Türkiye ABD arasındaki anlaşmaya harfi harfine uygun. Eksik hiçbir şey yok. Ama FETÖ ele başını Türkiye’ye vermeme konusunda ipe un seriyor. Amerika’dan biri arıyor ‘Türkiye istemiyormuş’ Hadi oradan ya. Nasıl istemiyoruz? Biz Kosova’dan paketleyip getiriyoruz, Türkiye’nin her yerinde her gün operasyon yapılıyor.

Türkiye bu konuda vazgeçmeyecektir. Yarın gelecekler evraklarını inceleyecekler. İnşallah akıl vicdan sahibidirler de çıkınca doğruyu söylerler. Bu ayıp, bu yanlış eksik var diye kükreyebilirler. Çünkü bunların cibilliyeti dürüst davranmalarına engel oluyor.

ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORLAR



Aziz milletimiz hepsini görüyor. FETÖ-PDY, kendileri CHP iktidar olduklarında nasıl rahata ereceklerini yayıyorlar. Cumhurbaşkanımız, şahsımızı diğer arkadaşlarımızı ölümle tehdit ediyorlar. Ölümle tehdit ettiklerini FETÖ’cü ilan ediyorlar.