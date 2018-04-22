Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü'den Kars Valiliğine ziyaret

KARS (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kars Valiliğini ziyaret etti.

Ziyarette Vali Rahmi Doğan'dan kentteki yatırımlarla ilgili bilgi alan Özlü, Kars'ın geleceğinin parlak olduğunu söyledi.

Kars'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Özlü, yaklaşık 200 milyon liralık yatırım sözlerinin gerçekleşeceğinin müjdesini verdi.

Kentte 200 milyonluk liralık yatırımla önemli hizmetlerin gerçekleştirileceğini belirten Özlü, şunları kaydetti:

"Söz verdiğimiz bütün yatırımların arkasındayız. Kars'a Bilim ve Teknoloji Merkezi kuracağız. Organize sanayi bölgeleri içinde teknik kolejler kuruyoruz. Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Kars'a da bir teknik kolej kuracağız. Bu her iki projeyi Kars'ta hayata geçireceğiz. Bugün burada olmaktan son derece memnunum. Kars'ın geleceği çok parlak."

Özlü, kentteki yetkililerle Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) taşınması konusunun görüşüleceğini dile getirdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, daha sonra İlim Yayma Cemiyeti'ne ziyarette bulundu, Evliya Camisi, Ebul Hasan Harakani Türbesi ve OSB'yi gezdi.

Ziyaretlerin ardından Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) Konağı'na geçen Özlü, konakla ilgili Vali Doğan'dan bilgi aldı.