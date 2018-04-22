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"Bu coğrafyada zayıf devlet zor yaşar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 14:55 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Demircan: - "(24 Haziran seçimleri) Elbette ki eski sistemimizi devam ettirmek isteyenler, zihinlerinde hala millet üzerinde vesayet kurma düşüncesini taşıyanlar, bunu söyleyemeyenler bu işi engellemeye çalışacaklar. Bunun için karşı çıkıyorlar" - "Yerel yönetimlerdeki millet egemenliğinin etkilerini merkezi yönetimde de yaşayan milletimiz, bunu daha kalıcı hale getirmek için geçen sene aldığı kararı şimdi gecikmeden uygulama dönemine girmiştir. 24 Haziran budur" - "Bu coğrafyada zayıf devlet zor yaşar. Güçlü olmamız için bütün şartları da hazırlamamız lazım. Bunlardan biri de sistemimizin hızlı kalkınmaya, güçlü olmaya imkan sunmasıdır. İşte o da 24 Haziran'da yapacağımız seçimle alacağımız karar olacaktır. Sistemimizin yenilenmesiyle bu başarı daha da artacaktır"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine ilişkin, "Elbette ki eski sistemimizi devam ettirmek isteyenler, zihinlerinde hala millet üzerinde vesayet kurma düşüncesini taşıyanlar, bunu söyleyemeyenler bu işi engellemeye çalışacaklar. Bunun için karşı çıkıyorlar." dedi.

Demircan, AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığını ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Gümüşhane'nin ülkeyle birlikte gelişen, hedefleri doğru şekilde belirlenmiş bir şehir olduğunu, Gümüşhane'nin yanı sıra Türkiye'nin de "güçlü Türkiye" olmayı konuştuğunu, bunun Türkiye'deki istikrar sayesinde konuşulduğunu belirtti.

İstikrarın Türkiye'nin en önemli ve en sağlam zemini olduğunu anlatan Bakan Demircan, "Bu zemin üzerinde Türkiye 16 yıldır kalkınma hamlelerini gerçekleştiriyor. Kalkınmanın daha hızlı olması mümkün. Şu ana kadar sistemimizden kaynaklanan hızı arttırma sorunumuz vardı.16 Nisan 2017'de milletimizle birlikte karar verdik, dedik ki 'parlamenter sistemi değiştirelim, bunun yerine Cumhurbaşkanlığı sistemini getirelim.' Şimdi artık onu geciktirmenin hiçbir manası yoktur. Bir kere daha karar verildi. Kararı alınmış olan Cumhurbaşkanlığı sistemini 24 Haziran'da yapılacak seçimle gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"Elbette ki eski sistemimizi devam ettirmek isteyenler, zihinlerinde hala millet üzerinde vesayet kurma düşüncesini taşıyanlar, bunu söyleyemeyenler bu işi engellemeye çalışacaklar. Bunun için karşı çıkıyorlar." diyen Demircan, şöyle devam etti:

"Ancak hepimiz görüyoruz, coğrafyamız büyük sıkıntılarla karşı karşıya. Bu coğrafyada eğer Türkiye, istikrarsız bir Türkiye olarak yakalansaydı bu son krizlere inanın çok büyük sıkıntılar yaşayacaktı ama elhamdülillah milletimiz o derin basiretiyle 15 Temmuz'da darbeyi de engelledi, ondan sonra gerekli altyapıyı da inşa etti. Şimdi o istikrarı güçlendirecek uygulamayı yapacak. Bizim de yapacağımız bunu milletimize anlatmak, milletimizin gönlüne girmektir."

- "Millete rağmen alınacak kararlar daima sıkıntıdır"

Bakan Demircan, daha sonra Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'i makamında ziyaret ederek, kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bir ilin nüfusunun üçte birinin üniversite öğrencilerinden oluşmasının övünç kaynağı olduğunu belirten Demircan, gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunu kaydetti.

Demircan, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"İslam coğrafyasının son 300 yılda yaşadığı sıkıntının zemininde yatan birinci sebep bana göre, bilgi üretiminden kopmaktır. Bilgi üretimini yakalamak zorundayız. Bu gençlerimize düşen görevdir. Elbette eğlenecekler, istirahat edecekler ama biliniz ki sadece okulunuzun verdiği derslerle kalmayın, kendinizi iyi yetiştirin, geleceğe hazırlayın."

Gümüşhane'nin bütün Türkiye'de olduğu gibi gelişme gösterdiğini ve bu gelişmelerin ana zemininden birinin de demokrasi olduğuna işaret eden Demircan, "Demokrasi ile yönetilmek demek, millet iradesinin egemen olduğu şekilde yönetmek demek. Milli iradenin egemen olması ne? Neyin nasıl yapılacağını milletin karar vermesi demek. Bir konuda kararı millet veriyorsa biliniz ki o karar hem doğruya en yakın karar hem de uygulanması en güçlü karar olur. Çünkü milletin sahip çıktığı karar uygulanır, etkili olur. Millete rağmen alınacak kararlar daima sıkıntıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye'nin kalkınması daha da hızlı bir hal alacaktır"

Demircan, Türkiye'de demokratik gelişimin uzun zaman aldığını vurgulayarak, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"16 Nisan 2017'de milletimiz bir karar verdi ve dedi ki 'bu sistemi değiştiriyoruz, cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz.' Bu vesayete kapalı, millet egemenliğine açık bir sistemdir. Yerel yönetimlerdeki millet egemenliğinin etkilerini merkezi yönetimde de yaşayan milletimiz, bunu daha kalıcı hale getirmek için geçen sene aldığı kararı şimdi gecikmeden uygulama dönemine girmiştir. 24 Haziran budur. Geçen sene yaptığımız anayasa değişikliğinin fiili uygulanmasına imkan veren seçim olacaktır. Ben inanıyorum milletimiz geçen sene aldığı bu kararı fiili uygulama noktasında daha güçlü bir şekilde hayata geçirecek ve Türkiye'nin kalkınması daha da hızlı bir hal alacaktır."

Türkiye'nin de bulunduğu coğrafyanın zor bir coğrafya olduğunu belirten Demircan, "Bu coğrafyada zayıf devlet zor yaşar. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Burada güçlü olmak zorundayız. Güçlü olmamız için bütün şartları da hazırlamamız lazım. Bunlardan biri de sistemimizin hızlı kalkınmaya, güçlü olmaya imkan sunmasıdır. İşte o da 24 Haziran'da yapacağımız seçimle alacağımız karar olacaktır. Sistemimizin yenilenmesiyle bu başarı daha da artacaktır." diye konuştu.

Demircan, Gümüşhane Devlet Hastanesi ile yapımı devam eden hastane binasında da incelemelerde bulundu.

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24 Haziran seçimlerine doğru gümüşhane Sağlık Bakanı Ahmet Demircan

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