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"Bu desteğimiz gerçekten son derece kıymetlidir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2018 21:20 | Son Güncelleme

HÜDA PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz: - " 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni devam ettireceğim ve yeni anayasayı değiştireceğim' diyen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destekte bulunduk. Bu desteğimiz gerçekten son derece kıymetlidir"

GAZİANTEP (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Mehmet Yavuz, " 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni devam ettireceğim ve yeni anayasayı değiştireceğim' diyen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destekte bulunduk. Bu desteğimiz gerçekten son derece kıymetlidir." dedi.

Yavuz, bir düğün salonunda düzenlenen partisinin 27. Dönem Gaziantep Milletvekili Aday Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, HÜDA Par'ın doğu ile batı arasında bir köprü görevi gördüğünü söyledi.

Yavuz, 16 Nisan 2017'deki referandumda "evet" oyu kullandıklarını dile getirerek, "16 Nisan referandumunda sözümüzün arkasında durduk, 'evet'ten yana tercihimizi koyduk. 12 Eylül'de faşist askeri cunta rejimi tarafından baskı ve despotça yöntemlerle bu halka zorla kabul ettirilen bu anayasanın birkaç maddesinin değiştirilmesini değerli bulduk ve bunu destekledik. Verdiğimiz bu desteğin kıymeti çok iyi bilinmelidir." diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük probleminin mevcut anayasa olduğunu ve bunun bir an önce sivil bir anayasaya dönüşmesi gerektiğini savunan Yavuz, partisinin söz konusu değişime tam destek vereceğini vurguladı.

Yavuz, 24 Haziran seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni devam ettirme yönünde irade beyanında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni anayasanın da yürürlüğe girmesi lazım. İlkemizin gereği olarak yarım bırakmamak adına ortaya koyduğumuz bu iradeyi, devam ettirme adına 'Ben Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni devam ettireceğim ve yeni anayasayı değiştireceğim' diyen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destekte bulunduk. Bu desteğimiz gerçekten son derece kıymetlidir. Otobüs şoförüne diyoruz ki 'Bak otobüsü düzgün kullan, o zaman seni her zaman destekleyeceğiz.' Ama sen direksiyonu kırar, uçuruma gidersen sana dur diyeceğiz. Bu desteğimiz sınırsız değildir. Sana vermiş olduğumuz bu destek halkımızın menfaati ve selameti içindir. Umarım ve temenni ederim ki bu desteğimiz çok iyi anlaşılır. Bu halkın hak ettiği yeni ve sivil bir anayasa hızlı bir şekilde ülke gündemine getirilerek, halkın uğraştığı bütün sorunlarından uzaklaştırılarak yeni bir yola girilir."

Yavuz'un konuşmasının ardından milletvekili adayları partililere tanıtıldı.

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