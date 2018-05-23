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CHP, Balıkesir milletvekili adaylarını tanıttı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 18:55 | Son Güncelleme

BALIKESİR’de, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından yapılan milletvekili aday tanıtım toplantısında, adaylar kendilerini tanıttı.

CHP, Balıkesir milletvekili adaylarını tanıttı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından yapılan milletvekili aday tanıtım toplantısında, adaylar kendilerini tanıttı.
CHP Balıkesir İl Başkanlığı 27’nci dönem milletvekili adaylarını bir alışveriş merkezinin toplantı salonunda düzenlediği etkinlikle tanıttı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başlayan aday tanıtım toplantısı CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı’nın konuşmasıyla devam etti.
İl Başkanı Serkan Sarı, CHP’nin gücünü Balıkesir’in her bir köşesinde birlikte hissettireceklerini söyledi. Türkiye’nin önünde bir aylık önemli bir süreç olduğunu belirten Başkan Serkan Sarı, şöyle konuştu:
"Çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği için seçimleri kazanmak zorundayız. Bugün ülkemizin sorunlarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu konuda hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Ekonomi ortada bugün doların geldiği noktayı görüyoruz. Ekonominin çöküşüne birlikte şahit oluyoruz ve buna dur demek zorundayız. Bunu yapabilecek tek bir siyasi parti vardır ve o da Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Eğitimdeki yıkımı ve yozlaşmayı hep birlikte görüyoruz ve bunu durduracağız” dedi.
26 Mayıs günü Ankara’daki aday tanıtım toplantısına katılacaklarını da söyleyen Sarı, 28 Mayıs Pazartesi günü cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin saat 14.00’da Kuvayi Milliye Meydanı’nda Balıkesirlilerle bir araya geleceğini açıkladı. Sarı, konuşması ardından milletvekili adaylarını tek tek kürsüye çağırdı.
Toplantı milletvekili adayları Ahmet Akın, Fikret Şahin, Ensar Aytekin, İrfan Barış, Seval Bozkurt, Ender Biçki, Neşe Zengin, Berrin Gençoğlu ve Oğulcan Koçak’ın kendilerini tanıtması ve fotoğraf çekimiyle son buldu.

FOTOĞRAFLI

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