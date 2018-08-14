CHP'de rüzgar tersine döndü! 'Uzlaşalım' mesajı

Olağanüstü kurultay için yeterli imza toplanamadı. CHP içindeki muhalifler imza saysıının yeterli olduğunu iddia ederken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) değiştirdi. Dün muhaliflerin kurultay için bayrama kadar bir çağrı yapmasının istenmesine karşın kulislerde CHP içindeki havanın MYK'dan sonra tersi yönde değiştiği konuşuluyor. Kulislere göre yerel seçimlere kadar muhalif girişim beklenmiyor.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun, “Gündemde olağanüstü kurultay yok, yerel seçimler var. Partinin parçalı ve kavgalı hali doğru değildir” diyerek gündemi değiştirmesi ile Muharrem İnce'nin soyal medyadan yaptığı, "Evin camını kırmayın” açıklaması parti içinde 'uzlaşı' sinyalleri olarak yorumlandı.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün kulis haberi aynen şöyle: CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce öncülüğündeki olağanüstü kurultay için imza toplama süreci, seçimden sonraki süreçte partiyi tam anlamıyla ortadan ikiye böldü. Muhalifler, tüzükteki sürenin dolmasının ardından “yeterli imzaya ulaştık” diyerek delege imzalarını parti yönetimine iletti. Ancak parti yönetimi, yaptığı incelemeler üzerine tüzükte belirtilen delege sayısının yarısının bir fazlası olan 622 delege imzasının bulunmadığını, hatta geri çekenlerle kurultay için imza atan delege sayısının 570’lerde kaldığını açıkladı. Parti yönetimi, bu nedenle olağanüstü kurultayın toplanmayacağını duyururken, Kılıçdaroğlu da “Gündemde olağanüstü kurultay yok, yerel seçimler var. Parti, enerjisini iç tartışmalara değil, yerel seçimlere yöneltecek” dedi.