CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Üretim ekonomisini hakim kılacağız. Çokça üretim hakça bölüşüm. Katma değer üreten sektörleri teşvik edeceğiz." dedi.

CHP Aydın İl Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen milletvekili aday tanıtım toplantısında konuşan Tezcan, Türkiye'nin tüm sorunlarını 5 başlık altında seçim bildirgesinde topladıklarını belirtti.

Demokrasi, ekonomi, eğitim, toplumsal barış, dış politika sorunlarını tüm boyutlarıyla ele aldıklarını, bunları nasıl çözeceklerini bildiklerini ifade eden Tezcan, demokrasi olmadan Türkiye'de ekonominin düzeltilemeyeceğini vurguladı.

Tezcan, şöyle konuştu:

"Adım adım ne yapacağımızı biliyoruz. Gün gün zamanı planladık, iş planı yaptık. Üretim ekonomisini hakim kılacağız. Çokça üretim hakça bölüşüm. Katma değer üreten sektörleri teşvik edeceğiz. 25 Haziran sabahına uyandığımızda sadece TBMM'deki seçimleri kazanmış olarak uyanmayacağız. Aynı zamanda uzun yıllar partinin içinde emek vermiş, demokrasi için, özgürlük için, emek için, hak, hukuk, adalet için mücadele etmiş parti emekçisi içimizden gelen bir arkadaşımızı, Muharrem İnce'yi de Cumhurbaşkanı yapacağız. Muharrem İnce, 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacak."

Tezcan, aday tanıtım toplantısının ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, milletvekili adayları ve partisinin il yöneticileriyle birlikte Adnan Menderes Bulvarı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

