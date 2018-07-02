CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce bu akşam görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bu akşam 19.00'da Ankara Marriot Otel'de bir araya gelecek. Görüşmede iki ismin eşleri de bulunacak.
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