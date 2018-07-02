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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce bu akşam görüşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2018 17:05 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile bu akşam saat 19.00'da bir araya gelecek. Böylece, Kılıçdaroğlu ve İnce 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez yüz yüze görüşmüş olacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bu akşam 19.00'da Ankara Marriot Otel'de bir araya gelecek. Görüşmede iki ismin eşleri de bulunacak.

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 24 haziran

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