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CHP’li Özel’den Erdoğan'a flaş çağrı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 10:23 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, kendisine ‘ağzının payını vermek isteyen’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı TV’de canlı yayına çağırdı. Tartışmaları genel kurulun üst kısmından izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşamki resepsiyonda “Aşağıda olsaydım onun ağzının payının verirdim” demişti.

CHP’li Özel’den Erdoğan'a flaş çağrı

Meclis’te bugün düzenlenen 23 Nisan özel oturumunda AKP ile CHP’li vekiller arasında tartışma çıkmıştı. Özel, Başbakan Binali Yıldırım’ın 15 Temmuz gecesi Ilgaz Tüneli’nde saklandığını iddia etmişti.

Tartışmaları genel kurulun üst kısmından izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşamki resepsiyonda “Aşağıda olsaydım onun ağzının payının verirdim” demişti.

‘Sistemi değiştirmemiş olsaydı…’

T24’ye konuşan Özel, Erdoğan’ın kendi ifadelerinden rahatsızlık duyduğunun anlaşıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanının, kendisine gerekli cevabın verilmediğinin düşündüğünü aktaran CHP’li yönetici, “Sistemi değiştirmemiş olsalardı, hükümetin başı TBMM Genel Kurulu’nu yukarıdaki locasından değil, genel kurul salonunda takip edebilirdi. Bu durumda, buradan yanıtını verebilirdi” dedi.

Özel sözlerini şöyle sürdürdü: “Ağzımın payını, bana verilmesi gereken dersi nerede vermek istiyorsa ben hazırım. Kendisine en yakın medya kuruluşunda, kendi belirlediği gazetecilerle, kendi istediği saatte, kendi istediği kadar danışman ve koruma ordusuyla karşısına çıkmaya hazırım. Ben tek başıma geleceğim. Demokrasilerde siyasi figürler ‘bu kişi’ diye işaret edilebilir. Cumhurbaşkanlığı makamı, milletin meclisine ve milletin vekillerine yukarıdan bakma yeri ve hakaret etme yeri değildir. Erdoğan’ın dili bir siyaset dili değil bir tehdit dilidir. Demek ki Erdoğan, bundan sonra milletvekili ve grup başkan vekili belirlerken en iyi biat edeni, en sadık olanı değil, en iyi cevap verebilecek olanı tercih etmek durumundadır. Tasfiye sürecindeki Başbakan Binali Yıldırım’ın da, söylediklerimizden rahatsızlık duyduğu anlaşılmaktadır. Tarafımdan kullanılan ifadeler Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ergin Ergül, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın komisyona verdiği tutanak altındaki ifadeleridir.”

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel erdoğan 15 Temmuz

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Okuyucu Yorumları 41 yorum
saygısız onun bunun çoçuğu.ben cumhurun yerinde olsam yeminle hapis yattırırım bunlara.o yine iyi davranıyor
çürük domates siyaseti yapanları iplememiş RTE siz sadece satılık siyaset yapmaya devam edin siz oyu kimden alacaksınız
merak etme bir gece sanada ansızın gelebilir
@gurkanozselcuk bır gece ansızın gıtsenız gıtsenız suleyman şah turbesıne gıder turbeyi çalar kacarsınız.....
bu da müdürü gibi televizyoncu çıktı.. bunların alayı şovmenlik peşinde...
@enes_aksoy_1981 rte reytıng dizi özetlerını bıle gecememış cumartesı gececı
DİNLERİ İMANLARI YALAN VE İFTİRA OLAN BU MAHLUKATLARLA AĞIZ DALAŞINA GİRİLMEZ....
tayyip bey, özgür özel karşısına çıkamaz, cesareti yetmez.
@damdakiadam haklısın kardeşim cıkamaz cünkü sayın cumhur başkanı bu kadar ayak altına düşmüş sıyasetle ugraşmaz insanlar bıktı bu köy kabayılıklarından boş konuşuklardan boş dosyalardan bir siyasetcı bukadar basıt sıyaset yapmamalı
SENİN DİLİN UZADI UZAYAN DİLİDE NE YAPARLAR BİLİRSİN.
hadi reco ver ağzının payına madem ama nerede o yürek sen anca sallama atma yalan dolanla esip gürlemekle iş yaptığını zannediyorsun
ezber sorular onceden hazirlanmis sorular gelemiyecegi icin erdogan gelmez bi vune kadar erdogana en basiti cagri acik tarim hayvancilik niye boyle diye bir soru bile sorulmadi
Reis, ver azının payını.. ver... senden bu beklenir...çıkın bir tv kanalına ver ağzının payını... senin önünde kimse duramaz... çık tv ye göster kendini...
@eyurtlak sahte kabadayı tv de karşısında biri ile taştışacak yürek yok henüz
15 Temmuz akşamı Ilgaz tünelini güvenli bulduğum için gittim diyen kimdi ? Özgür OZEL sadece gerçekleri dile getiriyor..
Evet sayın recep tayyip işte size fırsat madem ağzının payını verecektin al syn Özel i yandaş bir kanalda karşına ver bakalım ağzının payını
REİS çoluk çocuğun seviyesine inmek sana yakışmıyor...
TÜRKİYEMİZ MAALESEF DIŞARIDAN KURGULANAN VE İÇERİDEKİ İŞ BİRLİKÇİ TETİKLERLE YAPILAN BÜYÜK BİR OYUNA GETİRİLMEYE ÇALIŞILYOR MİLLETİMİZİN UYANIK OLMASI LAZIM ne kadar hain işbirlikçi varsa şimdilerde hepsi bu oyunu oynuyorlar CHP HDP İYİ SP hepsi bu hainliğin her köşesinde ler Özer aşağıda olsaydım demiş sen zaten kişik çöküntüsü içinde en aşağıdasın Yıllarıdr müslüman görünümündeki yahudi işbirlikçisi Temel dedeye ne demeli İslan aleminin içine fitne tefirka sokan sinsi biri ama millet bunu yemez
@mobidik6765 herkesi kendiniz gibi görmeyin
Tarafımdan kullanılan ifadeler Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ergin Ergül, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın komisyona verdiği tutanak altındaki ifadeleridir.” Çok vahim.
DAHA DÜNE KADAR YANİ 2016 DA KILIÇDAROGLU NE DEMİŞTİ.....PARTİSİNDEN BAŞKA PARTİYE MİLLET VEKİLİ GEÇEN ŞERFSİZDİR NAMUSSUZDUR HAYSİYETSİZDİR DEMİŞTİ.... KENDİNİ KANITLADI.... SİZ BUKADARLIKSINIZ... AMA BAŞARAMAYACAKSINIZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
@fthkrkmz_2016 sonuna haklısın ama bu yorumunu buradaki bütün CHPKK lılar dislike yapacak. çünkü işlerine gelmiyor.
ADAM OLACAKSIN EDEBİYLE KONUŞACAKSIN DEVLETİN ÜST MAKAMINA HAKARET EDEMEZSİN
@otobakimzekayi syn mal amca hakaret nerede bi anlatsana
BENCE CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANIN DA SÖVME YETKİSİ OLMALI..
@sofi571 diğerleri gibi salaş mı olsunlar özgür denen kişiliksiz biriyle mi dalaşsın.adam sokak çocuğu gibi kimlerin kucağında büyümüşse dengesiz atıp tutuyor.
Tayyip fetöye ne istediniz vermedik dedi. ben yaptım ,destek oldum diye itiraf etti ,hani adalet varmı türkiyede adalet reise gelince yok Hani müslümanlık hani müslümandınız Allah bunu sormazmı ,hesap istemezmi ,Allahınız benmiyim o mu demez mi.
Rte ‘de canlı yayına Çıkacak cesaret varmı beyler boşa konuşmayın - adalet olsaydı , ne istedinizde vermedik diyenler HAPİSTE OLURDU !!
ağzına sağlık bu sözlere birşey eklemek ayıp olur işte hodri meydan daha ne teklif etsin
hadi teyo emmi bak bu lafların sözde kalmasın göster teyonun gücünü
utanıyorum sizlerden..memleketi temsil edenlerin bu ağız dalaşından utanıyorum.sizin yüzünüzden çoluk çoçuğumla tv bile seyredemiyorum.memleketi karpuz gibi ikiye ayırdınız.büyük küçük alayınıza yazıklar olsun.size verilen değerlerede yazıklar olsun.
Tarafımdan kullanılan ifadeler Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ergin Ergül, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın komisyona verdiği tutanak altındaki ifadeleridir.” Çok sert ...
al sana fırsat reisim çıkın halk tv ye yok yok onlar cehapa li çıkın ahaber e tartışın yok yok ağzının payını verin
ağzınıza sağlık yüreğinize sağlık bu ülke siz ve sizin gibilerle ergeç hak hukuk vicdan ve adalete kavuşacaktır
HELAL OLSUN KONUŞMUŞ ADAM
Vatan Millet için çalışan bir cumhurbaşkanı için bunlar gibi şaşkın tavuklarla geçirecek boş zamanı olur mu .Bu chp trolu tv ye çıkıp ne anlatacak . afrin e girmeyin hastaneleri neden bu kadar çok yapıyorsunuz gibi binlerce icraatın altında ezilerek bir şey diyecek halimi kalacak . zırtapoz kolleksiyoncusu..
Köroğlu ne diyor;"Mert dayanır namert kaçar, Meydan gümbür gümbürdenir. Köroğlu'nun narasından, Her yan gümbür gümbürdenir." Sayın RTE'ye düşen resti görmektir. Mesela Sayın RTE ve D.B.'nin erken seçim restini muhalefet gördü. Rest görme sırası Sayın RTE'de. HODRİ MEYDAN.
Başbakan Binali Yıldırım’ın 15 Temmuz gecesi Ilgaz Tünelinde saklandığı tutanaklara geçmiş ise 24 Haziran 'da nerede olacağını merak ediyorum. Her halükarda başbakan da olamayacak ya... Vatandaş da TV de böyle bir oturum ister ama Özel'le değil Parti Genel Başkanı seviyesinde olur. Ancak Erdoğan bu teklife hiç yanaşmadı. Belki bu seçimde olur..!
biz kimlerden ne bekliyoruz kimsenin kimseye saygısı yok kalmamış insanlar istediğine istediğini söyleyebiliyor.Özgür bey karşındakini hafife alma derim öyle erkeklik taslıyorsun daha önce senin gibi erkeklik yapanların şimdi nerede olduklarını bir düşün derim gaza gelme
yani bu şekilde eleştiri yapacağınnıza, bir başbakanın, bir milletvekilinin veya bir valinin , darbe gecesi saklanması gayet doğal birşey değil mi. Onlar ilk hedef olacaklardır. Erdoğan telefonla canlı yayına bağlandığında neden nerede olduğu o anda açıklanmadı sanıyorsunuz. Bu biatçı Akp yi günahım kadar sevmem ama bu konuşmalar saçmalıktan ibaret. Bu arada Kılıçtaroğlu içinde saklandı falan diyorlar, saklanacak tabi. yahu bu iktidar geldikten sonra bu memleket akıl tutulması yaşıyor...
3000 kişi ile namaza giden adammı demiş bunu...
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