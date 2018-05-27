CHP Malatya Milletvekili Aday Tanıtım Programı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "Yeni dönemde Türkiye'nin huzuru ve barışı için yola çıktık." dedi.

Ağbaba, Emeksiz Meydanı'nda gerçekleştirilen 27. Dönem Milletvekili Aday Tanıtım Programında yaptığı konuşmada, kendisine layık görülen onurlu görevi elinden geldiği kadar yerine getirmeye çalıştığını söyledi.

Kendisine oy veren vermeyen tüm Malatyalıların sesi olduğunu belirten Ağbaba, "Bundan sonra da öyle olacağımı bilmenizi istiyorum. Hep birlikte yeni dönemde Türkiye'nin huzuru ve barışı için yola çıktık." dedi.

Hükümeti eleştiren Ağbaba, Türkiye'nin iyi yönetilmediğini iddia etti. Ağbaba, partilerinin iktidara geldiğinde olağanüstü hal uygulamasını (OHAL) kaldıracaklarını, Türkiye'deki bütün hukuksuzluğun kaynağının OHAL olduğunu savundu.

Ağbaba'nın konuşmasının ardından milletvekili adayları Hulisi Porgalı, Soner Gökçe, Berna Karadaş, Emin Dönmez, Mahmut Akbıyık da vatandaşlara ve partililere seslendi.

Etkinlikte, daha sonra sanatçı Leman Sam konser verdi.

