CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, partisinde olağanüstü kurultay için imza toplanmasına ilişkin, "Yeterli imza varsa, genel merkezimiz bunları teslim almaya ve gereğini yapmaya hazırdır." dedi. Özkan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, kurultay taleplerinin, sayıların yarıştırılacağı, basın toplantılarıyla tabanın meşgul edileceği bir noktaya getirilmemesi gerektiğini bildirdi. Kurultayın nasıl toplanacağının parti tüzüğünde açık olduğunu belirten Özkan, "Kurultay talep etmek her CHP'linin hakkıdır. Biz bu hakka sonuna kadar saygılıyız. Yeterli imza varsa, genel merkezimiz bunları teslim almaya ve gereğini yapmaya hazırdır." ifadesini kullandı. CHP'nin iç sorunlarını kamuoyunun gündeminde tutmanın partiye zarar verdiğini vurgulayan Özkan, CHP tabanının, Türkiye'nin sorunlarıyla ve yaklaşan yerel seçimle ilgili çalışma yapması gerektiğini aktardı. Özkan, tabanın ve delegenin iradesine karşı çıkacak, ona "hayır" diyecek herhangi bir tutumun söz konusu olamayacağının altını çizdi.

- "Boynumuz kıldan ince" Açıklamasının ardından Özkan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Muharrem İnce'ye yakın isimler en son '540 imzaya ulaştıklarını' ifade ettiler. Sizde de bir rakam var mı?" sorusu üzerine Özkan, "Bize gelen herhangi bir noter belgesi yok. Genel Merkez'e noterden tasdikli 'Kongre istiyorum' diye bir delege imzası gelmedi. İl ve ilçe başkanlarımızdan gelen verileri değerlendirdiğimizde arkadaşlarımızın 438 kadar imza toplayabildiklerini görüyoruz. Maksimum olarak 470 rakamına ulaşabileceklerini düşünüyoruz. Ben, kongre toplanabilecek sayıya ulaşılabileceğini düşünmüyorum." dedi. Özkan, CHP tabanının Türkiye'nin gündemini izlediğini, bir yerel seçimin olduğunu belirterek, "Böyle bir isteğe (olağanüstü kurultay) delegemizin 'evet' diyebileceğini düşünmüyorum ama delegemiz böyle bir şeye 'evet' derse boynumuz kıldan incedir. O ne derse onu yaparız." ifadesini kullandı. - "Kurultay isteği ayrışma göstergesi değildir" "Parti yönetiminin delegelere baskı yaptığı" iddialarına ilişkin Özkan, şu görüşlere yer verdi: