Kurultayın nasıl toplanacağının parti tüzüğünde açık olduğunu belirten Özkan, "Kurultay talep etmek her CHP'linin hakkıdır. Biz bu hakka sonuna kadar saygılıyız. Yeterli imza varsa, genel merkezimiz bunları teslim almaya ve gereğini yapmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

"Muhalefetin delegelerle konuşması ne kadar doğru ve doğalsa, Genel Merkez yönetiminin delegelerle konuşması da doğal bir şey ama hiç kimse bizim delegemiz üzerinde bir baskı, algı operasyonu yürütemez. Burası CHP. Burası Türkiye'yi karartmak, geleceğini yok etmek isteyen siyasi görüşlerle mücadele edenlerin yuvası. Bu partinin delegesine hiç kimse baskı yapamaz. Haddi de değil, hakkı da değil. Bu partiye dışarıdan müdahale etmek isteyenler haddini bilecek. İçeriden delegemiz istediği her şeyi yapabilir, arkadaşlarımız her faaliyette bulunabilirler. Yaşar Tüzün ve diğer arkadaşlar bizim arkadaşlarımız. Biz, AKP karanlığına karşı, Türkiye'yi Atatürk aydınlığından, çağdaş aydınlıktan koparmak isteyen her mücadeleye karşı arkadaşlarımızla omuz omuza mücadele ederiz. Kurultay isteği bu partide bir ayrışma göstergesi değildir."

"Yeterli imza toplanamasa dahi Genel Merkez bunu bir güven oylaması gibi düşünüp kurultay toplayabilir mi?" sorusuna Özkan, "6 ay önce bir güven oylamasından çıktık. Orada yetki almış bir kuruluz. Bununla ilgili bir güven oylaması ihtiyacı içerisinde değiliz." yanıtını verdi.