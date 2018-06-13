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"Çin gibi bir piyasaya girmeye başladık"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 19:58 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Çin, Türkiye'den artık kiraz, meyve almaya başladı. Birkaç sene içinde Türkiye'deki kirazlar 10 doların üstüne çıkabilir. Buradan da uyarmış olayım, herkese de tavsiye ediyorum 'kiraz ekin' diye. Artık Çin gibi bir piyasaya girmeye başladık" - "Kasım ayının sonunda Antalya'da diplomasi forumumuzu düzenleyeceğiz. Nasıl Davos var, Münih Güvenlik Konferansı var, Antalyamız G-20'den sonra diplomasinin merkezi olmaya başladı" - "Tüm Anadolu'yu adeta ağ gibi örecek hızlı tren projesini anlaşabilirsek, ki sona doğru geldik, Çin ile yapacağız, 40 milyar dolarlık bir proje"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Çin piyasasına girmeye başladığını belirterek, "Çin, Türkiye'den artık kiraz, meyve almaya başladı. Birkaç sene içinde Türkiye'deki kirazlar 10 doların üstüne çıkabilir. Buradan da uyarmış olayım, herkese de tavsiye ediyorum 'kiraz ekin' diye." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Lara bölgesinde bir otelde iş insanlarının iştirak ettiği bir toplantıya katıldı.

Hükümet olarak 16 yılda yaptıkları çalışmaları değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, turizmi daha da geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, Antalya'da "teknoloji vadisi" kurmaları gerektiğini belirterek, "Teknoloji vadisi, üniversitelerin içindeki teknopark değil. 5 milyon insanın yarın gelip yaşayacağı yeni bir şehirden bahsediyorum. Bunun da planlamalarını yapıyoruz. Sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Antalya'ya 5 milyonluk bilim ve teknoloji şehrini kuracaklarını belirten Mevlüt Çavuşoğlu, o zaman Ar-Ge'nin ön planda yer alacağını, tarım, sanayi ve savunma sanayisinin, ilaç, eczacılık, iletişim ve bilişimin de olacağını ifade etti.

Buranın araştırma, geliştirme ve üretim yapılabilecek bir vadi olacağını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Araştırma geliştirme konusu 16 senedir en çok zorlandığımız konular, üniversiteye para veriyorsun bir bakıyorsun sene sonunda sadece yüzde 10'unu kullanmış, Ar-Ge için aktarılan kaynaktan. Şimdi ise bu tersine dönmeye başladı. Yüzde 70 falan kullanmaya başladılar. Hala istediğimiz yerde değil. Muasır medeniyetlerin üstüne çıkmak istiyorsak ve dünyayla rekabet etmek istiyorsak, dünyadaki gelişmeleri takip etmenin yanında yüksek teknolojiyle üretime geçmemiz lazım. O yüzden bunların hepsini stratejik yatırımlar kapsamına aldık."

- "Antalya, diplomasinin merkezi olmaya başladı"

Antalya'nın daha kolay ulaşılabilirliği sayesinde her alanda cazip olduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu, kentte 2 havalimanı bulunduğunu, kente Körfez ülkelerinden de uçuşların başladığını hatırlattı.

Tüm Türkiye'den de kolay ulaşılabilir şehir olması için ulaşıma ayrı önem verdiklerini bildiren Çavuşoğlu, yeni yollar, otobanlar açmak için yoğun halde çalıştıklarını söyledi.

Vizyon sahibi oldukları için önemli yatırımlar yaptıklarının altını çizen Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Antalyamızın havadan, karadan, denizden, karayolları ve demir yollarıyla ulaşılabilir bir şehir olması lazım. Bu gece Çin'e gidiyorum. Hedefimiz Edirne-Kars hızlı tren projesi. Antalya bağlantıları da var. Trabzon, Samsun, Adana, Diyarbakır da var. Tüm Anadolu'yu adeta ağ gibi örecek hızlı tren projesini anlaşabilirsek, ki sona doğru geldik, Çin ile yapacağız, 40 milyar dolarlık bir proje. Çin, Türkiye'den artık kiraz, meyve almaya başladı. Birkaç sene içinde Türkiye'deki kirazlar 10 doların üstüne çıkabilir. Buradan da uyarmış olayım, herkese de tavsiye ediyorum 'kiraz ekin' diye. Artık Çin gibi bir piyasaya girmeye başladık. Turistler gelmeye başladı. Hindistan'dan gelmeye başladı."

Kasım ayının sonunda Antalya'da diplomasi forumunu düzenleyeceklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Nasıl Davos var, Münih Güvenlik Konferansı var, Antalyamız G-20'den sonra diplomasinin merkezi olmaya başladı." şeklinde konuştu.

Antalya'ya sadece tatil yapmak için değil her amaçla insanların sürekli gelmesini sağlamak gerektiğini bildiren Bakan Çavuşoğlu, "Diplomasi forumunun her sene konusu değişebilir. Antalya'dan bir diplomat arkadaşınız varsa diplomasi forumu olması gerekiyor. Dünyanın meseleleri Antalya'da bundan sonra her sene tartışılacak." ifadelerini kullandı.

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