"Çin gibi bir piyasaya girmeye başladık"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Çin piyasasına girmeye başladığını belirterek, "Çin, Türkiye'den artık kiraz, meyve almaya başladı. Birkaç sene içinde Türkiye'deki kirazlar 10 doların üstüne çıkabilir. Buradan da uyarmış olayım, herkese de tavsiye ediyorum 'kiraz ekin' diye." dedi. Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Lara bölgesinde bir otelde iş insanlarının iştirak ettiği bir toplantıya katıldı. Hükümet olarak 16 yılda yaptıkları çalışmaları değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, turizmi daha da geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti. Çavuşoğlu, Antalya'da "teknoloji vadisi" kurmaları gerektiğini belirterek, "Teknoloji vadisi, üniversitelerin içindeki teknopark değil. 5 milyon insanın yarın gelip yaşayacağı yeni bir şehirden bahsediyorum. Bunun da planlamalarını yapıyoruz. Sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu. Antalya'ya 5 milyonluk bilim ve teknoloji şehrini kuracaklarını belirten Mevlüt Çavuşoğlu, o zaman Ar-Ge'nin ön planda yer alacağını, tarım, sanayi ve savunma sanayisinin, ilaç, eczacılık, iletişim ve bilişimin de olacağını ifade etti.

Buranın araştırma, geliştirme ve üretim yapılabilecek bir vadi olacağını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Araştırma geliştirme konusu 16 senedir en çok zorlandığımız konular, üniversiteye para veriyorsun bir bakıyorsun sene sonunda sadece yüzde 10'unu kullanmış, Ar-Ge için aktarılan kaynaktan. Şimdi ise bu tersine dönmeye başladı. Yüzde 70 falan kullanmaya başladılar. Hala istediğimiz yerde değil. Muasır medeniyetlerin üstüne çıkmak istiyorsak ve dünyayla rekabet etmek istiyorsak, dünyadaki gelişmeleri takip etmenin yanında yüksek teknolojiyle üretime geçmemiz lazım. O yüzden bunların hepsini stratejik yatırımlar kapsamına aldık." - "Antalya, diplomasinin merkezi olmaya başladı" Antalya'nın daha kolay ulaşılabilirliği sayesinde her alanda cazip olduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu, kentte 2 havalimanı bulunduğunu, kente Körfez ülkelerinden de uçuşların başladığını hatırlattı. Tüm Türkiye'den de kolay ulaşılabilir şehir olması için ulaşıma ayrı önem verdiklerini bildiren Çavuşoğlu, yeni yollar, otobanlar açmak için yoğun halde çalıştıklarını söyledi.