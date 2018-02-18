Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti 

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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