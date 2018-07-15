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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 15 Temmuz programında açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.07.2018 14:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz şehitlerini anma programında konuştu. FETÖ'yle ilgili dikkat çeken uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'FETÖ'nün arkasından gelenler bitmez. Onların girdiği bütün hücreleri keşfederek söküp atacağız. Durmak yok.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 15 Temmuz programında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da şehit yakınları ve gaziler için verilen yemekte konuştu. Erdoğan, 2023'ü işaret ederek, 'Hedeflerimize ulaştığımızda her şey çok daha farklı hale gelecek.' dedi. Önemli uyarılarda bulunan Erdoğan, 'FETÖ'nün arkasından gelenler bitmez. Onların girdiği bütün hücreleri keşfederek söküp atacağız. Durmak yok.' diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

1984 yılından bu yana asker, polis, korucu, diğer kamu görevlisi olarak 9 bine, sivil vatandaşlarımızla birlikte 17 bine yakın şehidimiz vardır.

Karşımıza çıkartılan engelleri giderek daha kolay aşmayı başardık. Düne kadar bize öcü gibi gösterilen, yapılamaz denilen nice işin üstesinden hamdolsun geldik, geliyoruz. Ülkemize kuru tehditlerle patinaj yaptıranların gerçek yüzlerini görme imkanı da bulduk.

"HER ŞEY ÇOK DAHA FARKLI HALE GELECEK"

Bugün geleceğimize, dün olduğundan çok daha ümitvar şekilde bakıyoruz. 2023 hedeflerimize ulaştığımızda her şey çok daha farklı hale gelecek.

"DAYANIN GELİYORUZ"

15 Temmuz gecesi darbe girişiminin mahiyeti anlaşıldığında Adana'nın kuzeyindeki köylerinden birindeki yörük vatandaşlarımız toplanıp Ankara'daki hemşehrilerini arıyor. 'Gavur Ankara'yı bombalıyormuş, dayanın geliyoruz' diyorlar.

Geçtiğimiz yıl helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Aydoğan Paşamız ne diyordu; "90 kişiydik o gün, aç susuz, uykusuz. Nasır tutmuş ayaklarla yürüyorduk kaygusuz." Biz bu mücadeleyi hep inancımızla, davamızla yürüttük.

"FETÖ'NÜN ARKASINDAN GELENLER BİTMEZ"

FETÖ'nün arkasından gelenler bitmez. Onların girdiği bütün hücreleri keşfederek söküp atacağız. Durmak yok.

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Recep Tayyip Erdoğan 15 temmuz şehitleri 15temmuz2017

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