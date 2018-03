Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonundan sonra sıranın Münbiç’e geldiğini belirterek, "Münbiç’i komuta kadrosuyla istişare ediyoruz. Ama Münbiç’e ihtiyaç var mı derseniz, evet var” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Durugöl Spor Salonunda düzenlenen Ordu 6. Olağan İl Kongresi’ne katılarak partililere hitap etti. Partilileri selamlayan Erdoğan, Ordu’ya hava muhalefeti sebebiyle 3 saat gecikmeli geldiklerini belirterek, "Kusura bakmayın, elimizde olmayan sebeplerle gecikmeli olarak huzurunuza geldim. Zira hep söylüyoruz ya ’Kaderin üstünde bir kader vardır.’ İstediğiniz kadar planınızı yapın ama sizin planınız çalışmıyor, hakim plan çalışıyor. Şimdi de öyle oldu" diyerek sözlerine başladı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçağın Ordu’ya inememesinin ardından Samsun’a gitme kararı aldıklarını söyleyen Erdoğan, "Bir taraftan karadan gelmeyi düşündük fakat karadan da 150 kilometre yol var. Bunlar da tabii bayağı uzatacak. En sonunda tekrar döndük ve helikopterle geldik. Hakkınızı helal edin ama aslolan sizlerle buluşmaktı, elhamdülillah buluştuk" diye konuştu.

Salondaki partilileri selamlayan Erdoğan, "Buradan, bu muhteşem salondan ama muhteşem salon derken katılımı söylüyorum, salonun kendisi muhteşem değil. O da bizim maalesef gecikmemiz. Ordu’ya layık olduğu salonu, yakışanı yapmamız lazım" ifadesini kullandı.

Ordu’nun ilçelerindeki ve mahallelerindeki vatandaşlara selamlarını ileterek, yaklaşık 1 yıllık bir hasretin ardından bu kez AK Parti 6. Olağan Kongresi için Ordulularla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Ordu’ya en son 16 Nisan halk oylamasından üç gün önce gelmiş, o gün Cumhuriyet Meydanı’nı hınca hınç dolduran kardeşlerimden bir söz almıştım. Sizlerden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ’evet’ diyerek, ülkemizin önünde yeni bir yol açmanızı istemiştim. Sizlerden milletvekili borsalarının kurulduğu, manşetlerin siyasete yön verdiği o utanç günlerini tamamen rafa kaldıracak yeni sisteme sahip çıkmanızı talep etmiştik. Türkiye’de vesayet heveslerini kursaklarda bırakacak, istikrarsızlığı, kaosu, belirsizliği topyekun bitirecek o kritik oylamada, Ordulu kardeşlerimizin desteğine müracaat etmiştik. Hep olduğu gibi 16 Nisan’da Ordu bizi yalnız bırakmadı. Ordu bir kez daha kadirşinaslığını gösterdi. Ordu yüzde 62 gibi Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir oy oranıyla 16 Nisan’da bir kez daha demokrasinin, milli iradenin şehri olduğunu ispat etti. Ordulu kardeşlerim sadece bununla da kalmadı, 4 ilçelerinde yüzde 80’in üzerinde oy oranlarıyla Türkiye genelinde ilk 100’e girdi. Desteklerinden, ahde vefalarından, dayanışmalarından dolayı Ordulu kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Özellikle Türkiye’de ilk 100’e giren Çaybaşı, Korgan, Çatalpınar ve Kumru ilçelerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Rabbim her birinizden razı olsun. Rabbim muhabbetimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin."

“2019 seçimleri çok önemli”

2019 yılında yapılacak seçimlerin büyük önem taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önümüzde 2019 seçimleri var. Türkiye 2019’da siyasi tarihinin en önemli, en kritik iki seçimine sahne olacak. Önce Mart ayında mahalli idareler, yerel seçim yapacağız ardından Kasım ayında milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimini yapacağız. 16 Nisan’daki tempomuzu artırarak 2019’daki bu seçim maratonunda da bayrağı açık ara göğüslemenizi özellikle sizlerden istiyorum. Buna hazır mıyız? Tüm dünya sizi izliyor, sizi takip ediyor, ’Bakalım bunlar martta ne yapacak, kasımda ne yapacak.’ Evelallah Mart’ta da Kasım’da da dünyayı şaşırtacak neticeleri sandıklardan alacağız" diye konuştu.

“Münbiç’i komuta kadrosuyla istişare yapıyoruz”

Bu sırada salondaki partililerin "Reis bizi Münbiç’e götür" sloganına Erdoğan, "Bunları komuta kadrosuyla görüşerek, istişare ederek yapıyoruz. Ayaküstü yaparsak olmaz. Değerlendirmelerimizi yapıyoruz, diyorum ki ’Münbiç’e ihtiyaç var mı, yok mu?’ Eğer ’var’ derlerse önce ben, sonra sizleri yanıma alıp beraber gideceğiz. Çünkü beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey Ordu’yu hatırlatıyor. Böyle yürüyeceğiz" karşılığını verdi.

Erdoğan, şunları söyledi: “Biz dostlarımıza güven, hasımlarımıza çekidüzen verecek bir neticeye bu seçimlerde ulaşmak mecburiyetindeyiz. Çünkü her iki seçimde elde edeceğimiz başarıyla o hani eski Türkiye defteri vardı ya o defteri kapatacak artık tamamen geleceğe odaklanacağız. Böylece 2023 hedeflerimize ulaşma yolunda önümüzdeki bu iki imtihanı başarıyla vermek durumundayız. Ardından bir başka şey geliyor, Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için bütün gücümüzü seferber edeceğiz. Biz ilk 10’a girmeye hazırız. İnancımız var, imanımız var. Ordu’yu bu süreçte de çok önemli görevler bekliyor. Ülkemiz ve geleceğimiz adına sizlerin tekrar inisiyatif alması gerekiyor. Sizlerden büyük ve güçlü Türkiye’nin kuruluşuna omuz vermenizi istiyorum."