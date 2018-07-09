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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bugün başlıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2018 03:07 | Son Güncelleme

Türkiye bugün 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiyor. Bugün saat 16'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te yemin etmesiyle birlikte, parlementer sistem sona erecek. Bugün aynı zamanda, Erdoğan yeni kabinesini de açıklayacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bugün başlıyor

Türkiye'nin yönetim sistemi değişiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin edecek. Türkiye o andan itibaren, parlamenter sistemden 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçecek.

Erdoğan'ın yemin edip göreve başlamasıyla birlikte, başbakanlık da tarihe karışacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'ten ayrıldıktan sonra Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından da Beştepe'de "Cumhurbaşkanı Göreve Başlama" töreni düzenlenecek.

Beş-altı binlik bir davetli listesi hazırlandı. O toplantıya 81 ilden davetlilerin yanı sıra, yabancı devlet başkanları, yabancı misyon şefleri ve siyasi parti temsilcileri de katılacak. Aynı gün saat 21'de yeni kabine açıklanacak.

Erdoğan, kabinede Meclis'ten isimlerin olabileceği gibi, partili olmayan isimlerin de yer alabileceğini açıklamıştı.

Yeni kabine ilk toplantısını da 13 Temmuz Cuma günü gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın yemin töreni ile kabinenin açıklanacağı zaman aralağında, ilk cumhurbaşkanlığı kararnamesi de yayımlanacak.

O kararname ile bakanlıklar yeniden yapılandırılacak.

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