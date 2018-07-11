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"Darbe yapmak artık geride kaldı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2018 17:50 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş: - "Türkiye'de siyasi iradeyi ele geçirmek ve darbe yapmak artık geride kaldı"

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Türkiye'de siyasi iradeyi ele geçirmek ve darbe yapmak artık geride kaldı." dedi.

Şanlıurfa'daki bir otelde AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Büyükgümüş, Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini, bu dönemde yeni yatırımlar ve büyük bir kalkınma hamlesini hep birlikte hayata geçireceklerini söyledi.

Büyükgümüş, hain odaklara karşı hep birlikte mücadele verilmesinin hayati önem taşıdığını belirterek, "Bu Hak ile batılın mücadelesidir. Bu mücadele, bu toprakları zillete düşürmek isteyenlerle bu topraklarda şerefli bir yaşam sürmek isteyen iki güç arasındadır." dedi.

Vesayet odaklarının artık Türkiye'de operasyon yapamayacağına dikkati çeken Büyükgümüş, Türkiye'de siyasi iradeyi ele geçirmenin ve darbe yapmanın artık geride kaldığını kaydetti.

Toplantıya, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç da katıldı.

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