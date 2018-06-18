Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilkent'teki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören CHP’nin önceki Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’a bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç’un da bulunduğu ziyarette Kılıçdaroğlu ve Baykal seçim kampanyası hakkında sohbet ettiler. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Kılıçdaroğlu'nun, Deniz Baykal'ın Ramazan Bayramı'nı kutladığı ve sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi aldığı belirtildi.

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