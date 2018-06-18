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Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 11:36 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tedavisine devam edilen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Ziyarete ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilkent'teki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören CHP’nin önceki Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’a bayram ziyareti gerçekleştirdi.

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Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç’un da bulunduğu ziyarette Kılıçdaroğlu ve Baykal seçim kampanyası hakkında sohbet ettiler. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Kılıçdaroğlu'nun, Deniz Baykal'ın Ramazan Bayramı'nı kutladığı ve sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi aldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
deniz baykal Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
allah acil şifalar versin .fakat daha iyileşmemiş adamı milletvekili adayı göstermek ne demek .yerine bir genç aday gösterilemezmiydi.?
Koltuk sevdası bitirdi bu ülkeyi. Şu haldeki bir adam niye aday gösterilir ? CHP'nin biraz gençleşmesi lazım bu nedir hep aynı isimler
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