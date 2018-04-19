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DSİ Tasarısı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 21:20 | Son Güncelleme

Belirtilen zaman veya süre dışında sulama yapan; sulama beyannamesi vermeden ya da eksik beyanname ile sulama yapan birlik üyelerine ve birlik görev alanı dışında kalan su kullanıcılarına idari para cezası verilecek -Sulama Birliği, amacına ulaşamayacağının tespit edilmesi durumunda DSİ'nin teklifi üzerine feshedilecek

Belirtilen zaman veya süre dışında sulama yapan; sulama beyannamesi vermeden ya da eksik beyanname ile sulama yapan birlik üyelerine ve birlik görev alanı dışında kalan su kullanıcılarına idari para cezası verilecek.

TBMM Genel Kurulunda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, tarımsal destekleme araçlarından kırsal kalkınma destekleri içinde yer alan toplulaştırma, tarla içi geliştirme hizmetleri ve sulama sistemlerinin destekleri, DSİ tarafından hibe şeklinde yapılacak.

Tohumculuk alt birlik gelirleri arasında yer alan birlik üyelerinin tohumculukla ilgili ürün, mal ve hizmet satışlarından binde üç oranında kesilen komisyonun üst sınırı binde bire çekilecek. Böylece üyelerin elde edecekleri gelirde artış sağlanacak.

Bitkilerin üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında resmi kontrollerden sorumlu meslek mensupları arasına, orman mühendisi ve orman endüstri mühendisleri; işletme ve tesislerin perakende satışlarının yapıldığı iş yerlerinin kontrolünden sorumlu meslek mensupları arasına ise su ürünleri, gıda, balıkçılık teknolojisi, ziraat ve tütün teknolojisi mühendisleri alınacak.

Sulama Birlikleri Başkanı tarafından; hazırlanan su dağıtım planında belirtilen zaman veya süre dışında sulama yapan birlik üyelerine, sulama beyannamesi vermeden ya da eksik beyanname ile sulama yapan birlik üyelerine ve birlik görev alanı dışında kalan su kullanıcılarına idari para cezası verilecek.

Sulama birliklerinin denetiminde yaşanılan sıkıntıların ortadan kaldırılması maksadıyla idari ve mali denetimin her yıl valilikler tarafından yapılmasına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılıyor, Maliye Bakanlığı ile DSİ'nin dahil olduğu yeni bir denetim şekli düzenleniyor.

Sulama Birliği, amacına ulaşamayacağının tespit edilmesi durumunda DSİ'nin teklifi üzerine feshedilecek.

-İlk üyelik kaydında katılım payı

Sulama birlik görev alanında yer alan su kullanıcılarının tesisten faydalanabilmesi için o birliğe üye olması gerekecek. Birliğe ilk üyelik kaydı sırasında bir defaya mahsus olmak üzere DSİ'nin belirlediği katılım payı tahsil edilecek. Su kullanıcısı olma vasfını kaybedenlerin üyelikleri resen sonlandırılacak.

Yapılan denetimler sonucunda maksadına ulaşamayacağı tespit edilen sulama birlikleri, sulama tesislerinden beklenen faydanın ve sürdürülebilir işletme yönetiminin sağlanabilmesi maksadıyla bu birliklerden birinin tüzel kişiliği altında birleştirilebilecek.

DSİ Genel Müdürlüğü, tarımsal sulama tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla lisanssız olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurabilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı "Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı" ile "Şeker Dairesi Başkanlığı" kurulacak.

Kanunla, DSİ'ye 995 kadro ihdas ediliyor.

Tasarının kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

(Bitti)

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DSİ genel kurul Kabul tasarı

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