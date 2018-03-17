HABER

Ekonomi Bakanı Zeybekci: “Türkiye eskisi gibi ekonomi bakanı gönderilerek yönetilen ülke değil”

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2018 13:20 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin muhteşem bir dönemden geçtiğini ifade ederek, “Türkiye yeni bir dünya kurulacak ve yeni bir dünya haritası çizilecekse Türkiye o yeni dünyayı kuranlardan olma mücadelesi veriyor.

Ekonomi Bakanı Zeybekci: “Türkiye eskisi gibi ekonomi bakanı gönderilerek yönetilen ülke değil”

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin muhteşem bir dönemden geçtiğini ifade ederek, “Türkiye yeni bir dünya kurulacak ve yeni bir dünya haritası çizilecekse Türkiye o yeni dünyayı kuranlardan olma mücadelesi veriyor. Eskisi gibi artık Ekonomi Bakanı gönderilerek yönetilen ülke değil” dedi.
Bakan Zeybekci, memleketi Denizli’de ‘AK Parti Yerel Yönetimler Ege Bölge Toplantısı’na katıldı. Toplantıya Bakan Zeybekci’nin yanı sıra AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Afyonkarahisar, Aydın, Manisa, Muğla, İzmir, Uşak, Kütahya ve Denizli belediye başkanları ve İl Genel Meclis başkanları ile üyeleri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Zeybekci, Türkiye’nin muhteşem bir dönemden geçtiğini ve artık eskisi gibi dışarıdan ekonomi bakanları gönderilerek yönetilen bir ülke olmadığını ifade etti. Anayasa kitapçığı atıldığında yer yerinden oynayan bir Türkiye’nin artık olmadığını söyleyen Bakan Zeybekci, “Türkiye muhteşem bir dönemden geçiyor. Yeni bir dünya kurulacak ve yeni bir dünya haritası çizilecekse Türkiye o yeni dünyayı kuranlardan olma mücadelesi veriyor. Eskisi gibi artık ekonomi bakanı gönderilerek yönetilen ülke değil. Anayasa kitapçığı atılıyordu Türkiye’de yer yerinden oynuyordu” dedi.

“Peki bugün neden bir şey olmuyor”
Ekonomide sağlanan başarıyı Afrin örneği ile anlatan Bakan Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yüzde 7 bin faiz. Bize bırakılan ve hani ödenen o fonları demiyorum, sadece bir gecede batırılan bankaların tutarı 46 milyar dolar. O günkü Türkiye’nin milli geliri 220 milyar dolar. O günkü Türkiye’nin milli geliri içerisindeki 46 milyar doları hiçbir şey yapmadan olduğu gibi bugüne getirdiğimiz zaman 150 milyar dolar bir gecedeki bankalar operasyonu. Yüzde 7 bin faizlerle belki Türkiye’nin yıllarca yüzde 85-87’sinin faize gittiği o hariç. Peki bugün neden bir şey olmuyor? Milletin malını canından aziz bilenler var, ki artık Türkiye ekonomisi artık öyle kitap atmak ile dalgalandırmalar ya da bir şekildeki spekülasyonlar ile dengesini kaybedecek bir ekonomi olmaktan çıktı. Satın alma gücü ile dünyanın 13. büyük ekonomisi, Avrupa’nın 5. büyük ekonomisi ve 1.8 trilyonluk satın alma gücüne sahip olan bir ekonomi. Onun için dayanıklılığı ve bu şekildeki direnci şöyle bir aklınızdan geçirin, Afrin’deki kahramanlarımızın yazdığı bu destanı ekonomimizin farklı şekilde olduğu o günün Türkisiye’sinde olmuş olsaydı neler olurdu neler.”
Bakan Zeybekci, konuşmasının ardından salondan ayrıldı.

Ekonomi Bakanı Zeybekci: “Türkiye eskisi gibi ekonomi bakanı gönderilerek yönetilen ülke değil”

Ekonomi Bakanı Zeybekci: “Türkiye eskisi gibi ekonomi bakanı gönderilerek yönetilen ülke değil”

Ekonomi Bakanı Zeybekci: “Türkiye eskisi gibi ekonomi bakanı gönderilerek yönetilen ülke değil”

Çiftlik Bank'ın sahibinin iadesi istenecek!Çiftlik Bank'ın sahibinin iadesi istenecek!
TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!
Rekora doymayan dolar güne böyle başladı!Rekora doymayan dolar güne böyle başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

İlginizi Çekebilir

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir

Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım'dan AP'ye tepki: Çıkıntılık yapıyor

Başbakan Yıldırım'dan AP'ye tepki: Çıkıntılık yapıyor

İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı

İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı

MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!

MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!

Eroğlu güzel haberi böyle verdi: Bıyıklarımı kesersem bilin ki...

Eroğlu güzel haberi böyle verdi: Bıyıklarımı kesersem bilin ki...

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a İstiklal Marşı, MHP’ye ittifak yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a İstiklal Marşı, MHP’ye ittifak yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.