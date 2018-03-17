Ekonomi Bakanı Zeybekci: “Türkiye eskisi gibi ekonomi bakanı gönderilerek yönetilen ülke değil”

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin muhteşem bir dönemden geçtiğini ifade ederek, “Türkiye yeni bir dünya kurulacak ve yeni bir dünya haritası çizilecekse Türkiye o yeni dünyayı kuranlardan olma mücadelesi veriyor. Eskisi gibi artık Ekonomi Bakanı gönderilerek yönetilen ülke değil” dedi. Bakan Zeybekci, memleketi Denizli’de ‘AK Parti Yerel Yönetimler Ege Bölge Toplantısı’na katıldı. Toplantıya Bakan Zeybekci’nin yanı sıra AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Afyonkarahisar, Aydın, Manisa, Muğla, İzmir, Uşak, Kütahya ve Denizli belediye başkanları ve İl Genel Meclis başkanları ile üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Zeybekci, Türkiye’nin muhteşem bir dönemden geçtiğini ve artık eskisi gibi dışarıdan ekonomi bakanları gönderilerek yönetilen bir ülke olmadığını ifade etti. Anayasa kitapçığı atıldığında yer yerinden oynayan bir Türkiye’nin artık olmadığını söyleyen Bakan Zeybekci, “Türkiye muhteşem bir dönemden geçiyor. Yeni bir dünya kurulacak ve yeni bir dünya haritası çizilecekse Türkiye o yeni dünyayı kuranlardan olma mücadelesi veriyor. Eskisi gibi artık ekonomi bakanı gönderilerek yönetilen ülke değil. Anayasa kitapçığı atılıyordu Türkiye’de yer yerinden oynuyordu” dedi.

“Peki bugün neden bir şey olmuyor”

Ekonomide sağlanan başarıyı Afrin örneği ile anlatan Bakan Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yüzde 7 bin faiz. Bize bırakılan ve hani ödenen o fonları demiyorum, sadece bir gecede batırılan bankaların tutarı 46 milyar dolar. O günkü Türkiye’nin milli geliri 220 milyar dolar. O günkü Türkiye’nin milli geliri içerisindeki 46 milyar doları hiçbir şey yapmadan olduğu gibi bugüne getirdiğimiz zaman 150 milyar dolar bir gecedeki bankalar operasyonu. Yüzde 7 bin faizlerle belki Türkiye’nin yıllarca yüzde 85-87’sinin faize gittiği o hariç. Peki bugün neden bir şey olmuyor? Milletin malını canından aziz bilenler var, ki artık Türkiye ekonomisi artık öyle kitap atmak ile dalgalandırmalar ya da bir şekildeki spekülasyonlar ile dengesini kaybedecek bir ekonomi olmaktan çıktı. Satın alma gücü ile dünyanın 13. büyük ekonomisi, Avrupa’nın 5. büyük ekonomisi ve 1.8 trilyonluk satın alma gücüne sahip olan bir ekonomi. Onun için dayanıklılığı ve bu şekildeki direnci şöyle bir aklınızdan geçirin, Afrin’deki kahramanlarımızın yazdığı bu destanı ekonomimizin farklı şekilde olduğu o günün Türkisiye’sinde olmuş olsaydı neler olurdu neler.”

Bakan Zeybekci, konuşmasının ardından salondan ayrıldı.