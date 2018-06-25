Elazığ seçim sonuçlarında CHP sürprizi! Gürsel Erol milletvekili seçildi

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'dan aday olarak girdiği seçimde CHP'nin makus talihini değiştirdi.

Tam 41 yıl sonra Elazığ'dan bir milletvekili çıkaracak oyu alarak adını CHP tarihine yazmış oldu.

Erol, 1977 seçimlerinden sonra ilk kez CHP'nin bir milletvekili olarak Elazığ'ı Meclis'te temsil edecek.





