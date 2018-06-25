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Elazığ seçim sonuçlarında CHP sürprizi! Gürsel Erol milletvekili seçildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 07:23 | Son Güncelleme

CHP'den Tunceli Milletvekilliği yapan ancak 24 Haziran'daki genel seçimlerde Elazığ'dan CHP'nin birinci sıra adayı olan Gürsel Erol, bu ilde bir ilke imza attı. CHP, Elazığ'da 41 yıl sonra milletvekili çıkardı.

Elazığ seçim sonuçlarında CHP sürprizi! Gürsel Erol milletvekili seçildi

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'dan aday olarak girdiği seçimde CHP'nin makus talihini değiştirdi.

Tam 41 yıl sonra Elazığ'dan bir milletvekili çıkaracak oyu alarak adını CHP tarihine yazmış oldu.

Erol, 1977 seçimlerinden sonra ilk kez CHP'nin bir milletvekili olarak Elazığ'ı Meclis'te temsil edecek.

gursel erol

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seçim CHP Tunceli 24 haziran gürsel erol

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