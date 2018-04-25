Erdoğan, BBP lideri Destici ile görüşecek

Görüşmenin ardından BBP lideri Destici'de kameraların karşısına geçti. Destici 'Çok fazla beklemeyeceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızla bu hafta yapacağımız görüşme sonrası bunu açıklamış olacağız. Biz elbette ki parli olarak kendi kurumsal kimliğimizle girmeyi arzu ederiz. Ancak bu 3 partinin birlikte vereceği karardır. Biz buna saygılı oluruz. BBP'nin parlamento da temsil edilmesi de çok önemlidir' ifadelerini kullandı.
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