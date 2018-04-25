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Erdoğan, BBP lideri Destici ile görüşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 11:05 | Son Güncelleme

AK Parti heyeti BBP'yi ziyaret etti. Ziyaret sonrası konuşan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, BBP lideri Destici'nin bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini söyledi. 'BBP'li bazı isimler AK Parti listesinde seçime girer mi?' sorusuna yanıt veren Ünal, 'Netleşmeyen konular hakkında konuşmayı doğru bulmuyorum' dedi.

Erdoğan, BBP lideri Destici ile görüşecek

Görüşmenin ardından BBP lideri Destici'de kameraların karşısına geçti. Destici 'Çok fazla beklemeyeceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızla bu hafta yapacağımız görüşme sonrası bunu açıklamış olacağız. Biz elbette ki parli olarak kendi kurumsal kimliğimizle girmeyi arzu ederiz. Ancak bu 3 partinin birlikte vereceği karardır. Biz buna saygılı oluruz. BBP'nin parlamento da temsil edilmesi de çok önemlidir' ifadelerini kullandı.

ABDULLAH GÜL'ÜN OLASI ADAYLIĞI

  1. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adylığıyla ilgili soruya da yanıt veren Destici "Sayın Gül çok önemli değerli bir siyasetçimiz. Fakat onun katılmaması gertiğini düşünüyoruz. 367 krizi vardı. Bir tarafta Erdoğan ve Bahçeli ve biz vardık. Diğer tarafta da sayın Gül'ün seçilmemesi için her türlü yolu denemiş bir taraf var. Bana göre sayın Gül bunları değerlendirecektir." dedi.

DESTICI

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