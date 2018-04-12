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Erdoğan'dan AK Parti'ye flaş talimat

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 08:06 | Son Güncelleme

Meclis’in tatile girmesinden önce ikinci uyum paketini çıkarmak isteyen AK Parti yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teknik uyumla ilgili tasarıya öncelik verilmesi yönündeki talimatı üzerine planlamada değişikliğe gitti.

Erdoğan'dan AK Parti'ye flaş talimat

Erdoğan’ın uyum yasalarıyla ilgili yeni talimatı nedeniyle planlamada değişikliğe gidildi.

5 seçim yasasının tek bir yasa altında toplanmasına ilişkin çalışma geri plana alınarak, 30-40 maddelik yasaların yeni sisteme göre düzenlenmesine ilişkin taslağın hazırlanmasına hız verildi.

Bu taslakta cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin uyum maddelerinin de yer alabileceği kaydediliyor. Yeni sistemde başbakanlık olmayacağı için tüm mevzuattaki ‘başbakan’ ifadesi kaldırılarak yerine ‘Cumhurbaşkanı’ ya da ‘Cumhurbaşkanı Yardımcısı’ ifadesi getirilecek. Yine yasalardaki ‘hükümet’ ifadesi çıkarılarak yerine ‘yürütme’ ifadesi konulacak. Anayasa değişikliğiyle ‘ana muhalefet partisi’ kavramı kaldırıldığı için uyum tasarısında da Meclis grubu bulunan partiler için ‘birinci ve ikinci parti’ tanımlaması yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasası’nda yapılacak değişikliklerle 100 bin seçmenin cumhurbaşkanı adayını göstermesiyle ilgili olarak imzaların nasıl toplanacağı, propaganda sürecinde bağış alıp almayacakları netleştirilecek. 100 bin seçmenin tek tek noter aracılığıyla imza vermesi yerine bir komisyon oluşturması, bu komisyon aracılığıyla seçmenden imza toplanması formülü üzerinde duruluyor. Teknik uyum paketine, cumhurbaşkanının partiyle bağının nasıl kurulacağına ilişkin de bir düzenlemenin eklenebileceği kaydediliyor. Bu konuda iki görüş bulunuyor. Bazı parti yöneticileri, bunun için yasalara bir düzenleme konmasına gerek olmadığını, siyasi partilerin kendi tüzüklerinde düzenleme yapabileceğini dile getiriyor. Buna karşı çıkan parti yöneticileri ise Siyasi Partiler Yasası’na mutlaka bir düzenleme konması gerektiğini vurguluyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yine basladilar reis ortaligi ic dis karistirmaya reis sen dert etme millet goruyor onun icindir ki fox tv halk tv gibi kanallari takip ediyoruz bunlarda saniyor millet sevdiginden izliyor yada oyle algi olusturmaya calisiyor oysa ki millet nerden ne gelecegini neler karistirdiklarini ogrenmeye calistigi icin izliyor ismail kucukkaya basortulu sporcular neden cikiyor boyle derken ne demek istemektedir 28 subatta ugur dundarin yaptigi gorevi kendisimi ustlenmistir sortlu gezen o yastaki kizzlar ozgurde ne istedigine ne giydgine karar verebiliyorda kapalilar veremiyormu!reis milletin seninle!
Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek .BU YEMİN NEDEN KALKTİ ANAYASADAN?
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