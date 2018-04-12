Erdoğan'dan AK Parti'ye flaş talimat

Erdoğan’ın uyum yasalarıyla ilgili yeni talimatı nedeniyle planlamada değişikliğe gidildi.

5 seçim yasasının tek bir yasa altında toplanmasına ilişkin çalışma geri plana alınarak, 30-40 maddelik yasaların yeni sisteme göre düzenlenmesine ilişkin taslağın hazırlanmasına hız verildi.

Bu taslakta cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin uyum maddelerinin de yer alabileceği kaydediliyor. Yeni sistemde başbakanlık olmayacağı için tüm mevzuattaki ‘başbakan’ ifadesi kaldırılarak yerine ‘Cumhurbaşkanı’ ya da ‘Cumhurbaşkanı Yardımcısı’ ifadesi getirilecek. Yine yasalardaki ‘hükümet’ ifadesi çıkarılarak yerine ‘yürütme’ ifadesi konulacak. Anayasa değişikliğiyle ‘ana muhalefet partisi’ kavramı kaldırıldığı için uyum tasarısında da Meclis grubu bulunan partiler için ‘birinci ve ikinci parti’ tanımlaması yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasası’nda yapılacak değişikliklerle 100 bin seçmenin cumhurbaşkanı adayını göstermesiyle ilgili olarak imzaların nasıl toplanacağı, propaganda sürecinde bağış alıp almayacakları netleştirilecek. 100 bin seçmenin tek tek noter aracılığıyla imza vermesi yerine bir komisyon oluşturması, bu komisyon aracılığıyla seçmenden imza toplanması formülü üzerinde duruluyor. Teknik uyum paketine, cumhurbaşkanının partiyle bağının nasıl kurulacağına ilişkin de bir düzenlemenin eklenebileceği kaydediliyor. Bu konuda iki görüş bulunuyor. Bazı parti yöneticileri, bunun için yasalara bir düzenleme konmasına gerek olmadığını, siyasi partilerin kendi tüzüklerinde düzenleme yapabileceğini dile getiriyor. Buna karşı çıkan parti yöneticileri ise Siyasi Partiler Yasası’na mutlaka bir düzenleme konması gerektiğini vurguluyor.