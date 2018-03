Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Sıkıysa kutlama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Beyoğlu 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burası birilerinin ısrarla sembolleştirmeye çalıştığı bir yer olmasına rağmen, tercihini daima Ak Parti'den yana kullanarak adeta herkese ders veren bir ilçemizdir. Beyoğlu bu. Beyoğlu'nda Ak Parti bayrağını daha yükseklere çıkaracağınız hususunda ben sizlere güveniyorum. Çünkü hatırlayın biz burada geçmişi itibariyle bir şeyler yaşadık. Neydi bu? 89 belediye seçimleri. Bizim geçmişimizde hakikaten aslında çıkışımızın başladığı bir yerdi. 89'da oyunlar oynandı. Ama 94'de bu oyunlar kökünden bozulmuş oldu. Türkiye gerçekten çok tarihi günler yaşıyor. Yaşadığımız her başarı, her tecrübe, indirdiğimiz her maske, girdiğimiz her in unutmayın karşımızdaki tehlikenin ne kadar büyük olduğunu bize bir kez daha teyit ediyor" dedi.

"BİZ BUNLARI GÖZLERİNDE, CİĞERLERİNDEN TANIRIZ"



Erdoğan, "'Türkiye'nin sınır ötesinde ne işi var' diyen her kişi ve kesim aslında birliğimizden, bütünlüğümüzde, geleceğimize güvenle bakmamızdan, bundan rahatsızlık duyuyorlar. Bu tür ifadeler her adımda ülkemizi engellemek, bunu başaramazsa karalamak, ondan da netice alamazsa kafaları karıştırmak için atmadık takla bırakmayanların argümanlarıdır. Biz bunları nereden tanırız? Taksim'de Gezi olaylarından tanırız. Biz bunları 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişiminde tanırız. Biz bunları çukur eylemlerinden tanırız, biz bunları 15 Temmuz'dan tanırız. Biz bunları gözlerinde, ciğerlerinden tanırız. Türkiye'de 15 yıldır ne yaptıysak, bunlara rağmen yaptık. Eğer biz bu ihanet çetelerine teslim olmuş olsaydık tek bir adım dahi atamazdık. İşte o zaman Türkiye, çevremizde bolca örneği olan, o felaket görüntüleriyle gündeme gelen bir ülke durumuna düşerdi. Milletimizle birlikte bu oyunu gördük. Karşımızdaki şer ittifakı ile göğüs göğse mücadele ederek hamdolsun bugünlere geldik. Bundan sonra işimiz daha kolay. Çünkü artık toplumumuzun hemen her kesimiyle, tüm kurumlarıyla hedeflerine kilitlenmiş bir Türkiye var, bir Beyoğlu var. Allah'ın yardımı ve milletimizin kararlılığıyla, hiçbir konuda, hiçbir alanda geriye gidiş söz konusu olmayacaktır" diye konuştu.