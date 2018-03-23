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Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Sıkıysa kutlama!

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 19:06 | Son Güncelleme

Beyoğlu 6. Olağan İlçe Kongresi'de katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye yönelik "CHP'nin Genel Başkanı ve yöneticileri o kadar çok yalan, yanlış, iftira dile getiriyorlar ki biz artık takibi bıraktık. 'Afrin'e girmek yanlıştır' diyen bunlar değil miydi ama Afrin zaferi ilan edilince bu sefer de utanmadan, sıkılmadan Afrin zaferini kutlamaya kalktılar. Sıkıysa kutlama" dedi.

Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Sıkıysa kutlama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Beyoğlu 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burası birilerinin ısrarla sembolleştirmeye çalıştığı bir yer olmasına rağmen, tercihini daima Ak Parti'den yana kullanarak adeta herkese ders veren bir ilçemizdir. Beyoğlu bu. Beyoğlu'nda Ak Parti bayrağını daha yükseklere çıkaracağınız hususunda ben sizlere güveniyorum. Çünkü hatırlayın biz burada geçmişi itibariyle bir şeyler yaşadık. Neydi bu? 89 belediye seçimleri. Bizim geçmişimizde hakikaten aslında çıkışımızın başladığı bir yerdi. 89'da oyunlar oynandı. Ama 94'de bu oyunlar kökünden bozulmuş oldu. Türkiye gerçekten çok tarihi günler yaşıyor. Yaşadığımız her başarı, her tecrübe, indirdiğimiz her maske, girdiğimiz her in unutmayın karşımızdaki tehlikenin ne kadar büyük olduğunu bize bir kez daha teyit ediyor" dedi.

"BİZ BUNLARI GÖZLERİNDE, CİĞERLERİNDEN TANIRIZ"

Erdoğan, "'Türkiye'nin sınır ötesinde ne işi var' diyen her kişi ve kesim aslında birliğimizden, bütünlüğümüzde, geleceğimize güvenle bakmamızdan, bundan rahatsızlık duyuyorlar. Bu tür ifadeler her adımda ülkemizi engellemek, bunu başaramazsa karalamak, ondan da netice alamazsa kafaları karıştırmak için atmadık takla bırakmayanların argümanlarıdır. Biz bunları nereden tanırız? Taksim'de Gezi olaylarından tanırız. Biz bunları 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişiminde tanırız. Biz bunları çukur eylemlerinden tanırız, biz bunları 15 Temmuz'dan tanırız. Biz bunları gözlerinde, ciğerlerinden tanırız. Türkiye'de 15 yıldır ne yaptıysak, bunlara rağmen yaptık. Eğer biz bu ihanet çetelerine teslim olmuş olsaydık tek bir adım dahi atamazdık. İşte o zaman Türkiye, çevremizde bolca örneği olan, o felaket görüntüleriyle gündeme gelen bir ülke durumuna düşerdi. Milletimizle birlikte bu oyunu gördük. Karşımızdaki şer ittifakı ile göğüs göğse mücadele ederek hamdolsun bugünlere geldik. Bundan sonra işimiz daha kolay. Çünkü artık toplumumuzun hemen her kesimiyle, tüm kurumlarıyla hedeflerine kilitlenmiş bir Türkiye var, bir Beyoğlu var. Allah'ın yardımı ve milletimizin kararlılığıyla, hiçbir konuda, hiçbir alanda geriye gidiş söz konusu olmayacaktır" diye konuştu.

"ETKİSİZ HALİNE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3 BİN 732 OLDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz ülkemize ve milletimize yaptığımız hizmetleri her alanda çoğaltmanın gayreti içindeyken birileri de kendilerince ülkemize çelme takmakla meşgul. Türkiye'nin Afrin operasyonundan herkesin rahatsız olmaya hakkı olabilir. Ama bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen, havasını soluyan hiç kimsenin böyle bir hakkı yoktur. İşte geldiğimiz nokta ortada. Biz terör örgütleriyle mücadelemizi verdik. 35 bin insanımız ne yazık ki teröre kurban gitmişti. Biz ne yaptık, Gabar'a, Cudi'ye, Tendürek'e girdik. Ne dedik, 'bunlar nereye giderse gitsin, inlerine gireceğiz, biz bunları kovalayacağız'. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Ve ne oldu, onlar Suriye'ye kaçtılar. Önce Fırat Kalkanı harekatında bunları kovaladık ve orada 3 bin DEAŞ'lıyı derdest ettik. Oradaki 2 bin kilometrelik alana oranın gerçek sahiplerini yerleştirdik. Ardından Afrin olayı başladı. Biz bunu Amerika ile, koalisyon güçleriyle, aynı şekilde Rusya'yla hep birlikte görüştük, konuştuk. Daha Obama döneminde görüşmeye başladık. Ama ne yazık ki onlar bizi aldatmaya kalktılar ve netice alamadı. Bu dönem başlayınca 15 Mayıs 2016, 'gelin bunu beraber yapalım, Rakka'ya biz Amerika ile beraber girelim'. Ama ne yazık ki bunlar PYD, YPG'yi tercih etiler, 'peki siz yolunuza, biz yolumuza' dedik. Neticede ne oldu? Biz 'bir gece Afrin'e girebiliriz' dedik ve girdik. Şu an itibariyle Afrin ve Sincar'daki etkisiz haline getirilen terörist sayısı 3 bin 732 oldu" şeklinde konuştu.

"BU TÜR TERÖRİST ÖĞRENCİ OLDUKTAN SONRA BUNLAR O MARKAYA LEKE SÜRÜYOR"

Erdoğan, "Bir üniversitemizde şehitlerimizin hatıralarını yad etmek için düzenlenen etkinliğe tahammül edemeyen zihniyet bu ülkeye ve millete ait değildir. 'Efendim bu üniversite çok popüler bir üniversite, çok kalite bir üniversite, bu üniversite marka bir üniversite...'

Tamam da bu üniversitesin içinde affedersiniz bu tür teröristler olduktan sonra, bu tür terörist öğrenci olduktan sonra bunlar o markaya leke sürüyor. Şu anda biz onlarla ilgili gereğini yapıyoruz, yapacağız da... Ben bu üniversitemizi lekelememek için ismini anmıyorum. Rektörün samimi gayretlerini de biliyorum. Şu anda üzerine üzerine gidiyoruz. Ve bu terörist öğrencileri kamera çekimlerinde bulup, çıkarıp onlara da gereğini yapacağız. Bu üniversitelerimizdeki hocalarımızın da çok daha dikkatli olması gerekir. Eğer bu üniversitelerimizdeki hocalarımızın bu öğrencilerle iltisaklı olduğunu belirlediğimiz anda onlarla ilgili de gereğini yaparız. Kaliteli öğrenci vasıflı öğretim üyesinden gelir. " diye konuştu.

"KULAKLARINDAN TUTAR AİT OLDUKLARI YERE FIRLATIRIZ"

Erdoğan, "Benim Mehmet'in, benim askerim, bu milletin evladı Afrin'e niye gidiyor. Bu ülkenin huzuru için gidiyor, huzuru sağlamak için gidiyor. Sınırlarımıza saldıranlara karşı gerekli dersi vermek için gidiyor. Bunu yapmak isteyenlere karşı bu üniversitede kalkıp ta bu tür bir adımı atan, bir leyle-i Regaip öncesinde lokum dağıtanlara kalkıp farklı bir şekilde davrananlara haddini bildirmek, birinci derecede benim ve devletin görevidir. Ve bunu da yapacağız. Ülkemizdeki üniversiteler de FETÖ döneminde yuvalanan bir kısım terör örgütü yandaşlarının benzer densizlikler içinde olduğunu duyuyoruz. Okul koridorlarında, kantinlerinde, bahçelerinde adeta terör estiren bu çapulculara kesinlikle meydanı bırakmayacağız. Bu da böyle biline. Marjinal örgütler tarafından bazı üniversitelerimizin asli görevinde uzaklaştırılmasına, kimi grupların eylem alanına dönüştürülmesine asla müsamaha göstermeyeceğiz. Zaman zaman Beyoğlu sokaklarında da arzı endam ettiklerini gördüğümüz bu marjinaller edepleriyle durdukları müddetçe bu ülkenin renklerinden biri olarak kalabilirler. Ama baskıya, kendilerinde olmayanlara tahammülsüzlüğe, saldırıya, şiddete vardırırlarsa hiç kimse kusura bakmasın, kulaklarından tutar ait oldukları yere fırlatırız. Olay budur. Bu ülkenin huzurunu bozmaya, bu milletin değerlerine saldırmaya kimsenin hakkı yoktur" şekliden konuştu.

"CHP'NİN GENEL BAŞKANI VE YÖNETİCİLERİ O KADAR ÇOK YALAN, YANLIŞ, İFTİRA DİLE GETİRİYORLAR Kİ BİZ ARTIK TAKİBİ BIRAKTIK"

"Vatanımızın bekası için, 81 milyonun huzur ve emniyeti için canlarını feda eden aziz şehitlerimize hiç kimse dil uzatamaz. Tabi bunların ağa babası, genel başkanından milletvekillerinden il başkanlarına kadar ana muhalefet partisi CHP'dir. CHP'nin Genel Başkanı ve yöneticileri o kadar çok yalan, yanlış, iftira dile getiriyorlar ki, biz artık takibi bıraktık. Bunlar değil miydi Afrin'e girişimizin doğru olmadığını söyleyen? 'Afrin'e girmek yanlıştır' diyen bunlar değil miydi ama Afrin zaferi ilan edilince bu sefer de utanmadan, sıkılmadan Afrin zaferini kutlamaya kalktılar. Sıkıysa kutlama. Çünkü bu millet o zaman Osmanlı tokadını bunlara farklı atar. Şayet hukuki bir takip yapılması gerekiyorsa, avukatlarımız, siyasi bir cevap verilmesi gerekiyorsa da partideki arkadaşlarımız kendileriyle meşgul oluyor. Çünkü bizim ülkenin ve milletin hizmet beklediği bu dönemde bunlara harcayacak vaktimiz yok. Buna rağmen bazen öyle şeyler söylüyorlar ki, inanın buna cevap vermezsek milletimize haksızlık yapmış olacağımız hissine kapılıyoruz. Mesela bazı CHP milletvekilleri 'Sosyal Güvenlik Kurumu gayri menkullerini satıyor' diye ortalığı yağa kaldırmışlar. Hal bu ki, şöyle bir geriye doğru araştırma yapsalar bu kurumun tarihindeki ilk gayrimenkul satışını hem de yönetim kurulu üyelerinde bir kısmının muhalefetine rağmen genel başkanlarının yaptığını görecekler. Yani Bay Kemal'in yaptığını görecekler. Bu CHP milletvekillerine tavsiyemiz eylemi Balgat'ta Sosyal Güvenlik Kurumu binasının önünde değil, genel başkanlarının makam odasının kapısında yapmalarıdır. Çok daha isabetli olur." dedi.

"YA BU NE TERBİSYESİZLİKTİR"

Erdoğan, "Çanakkale Belediyesi'nin kahraman ordumuzun Afrin başarısını kutlamak için şehirde pilav dağıtma teşebbüsünü engellemesi de bir başka utan verici hadisedir. Ya bu ne terbiyesizliktir. Orada zafer için bir pilav dağıtımını partimizin gençlik kolları STK'lar ile beraber yapıyorlar. Bundan rahatsız oluyorlar ve pankartı söküyorlar. Hal bu ki kendileri geçmişte bölücü örgütün desteklediği partinin güya başarısını kutlamak için şehir merkezinde pilav dağıtmışlardı. Hatta partimizin üyelerini meclisteki toplantıda söz aldılar konuşturmadılar. Salondan kovma yoluna gitti, üstelik bir bayan meclis üyesini. Bende valiye talimat verdim. Bu sene 18 Mart kutlamalarında kesinlikle bu belediye başkanına konuşma vermeyeceksin. Sen seçilmişe orada söz istiyor, konuşturmuyor ve kovuyorsun. Sen burada vali ya da Başbakan sana söz verirse konuşabilirsin. Yoksa konuşamazsın." diye konuştu.

Erdoğan, "Şimdi yavaş yavaş ittifaklar şekilleniyor. Bölücüleri destekleyenlerle, ülkenin ve milletin yanında saf tutanlar her geçen gün biraz daha ayrışıyor. Biz milletimizle çıktığımız siyaset yolunda hep doğru bildiğimiz istikamette ilerleyerek bu günlere kadar geldik" dedi.

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Okuyucu Yorumları 46 yorum
HELAL SANA REİS! Onların ne mal olduklarını BİLİYORUZ Habur da davul zurna muhabbbeti yapanlar, Gezi Parkında aynı teröristlerle Halay çektiklerini unuttular iki ay kadar önce Biz bunu söyledik die birisi burda bizi "seni Mahkemeye verdim" demişti bekliyoruz bakalım. Henüz bi haber gelmedi Mahkemeden
@palermo544 yaşa bunlar der ki megri megri yaptınız...sonra gebertiriz insan hakları derler sonra angaradan istanbula hdp ile yürürler ...afrine gireriz girmeyin derler ...
@palermo544 YAZ,SAT ; SONRASINDA AÇ YAT,Emi.! ELİ SİLAH TUTABİLECEK FİZİK YAPISIN DA OLAN 700.000 EŞEK SÜRÜSÜ SURİYELİ ÜLKEMDE FINDIK CEVİZ KIRARKEN,BİZİM EVLATLARIMIZIN ONLARIN ÜLKESİNDE ŞEHİT DÜŞÜP SEVDİKLERİNİ TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYACAK ACILARA BOĞMALARINDAN DA UTANMIYORSUNUZ.! SIRF YAZIP SAT'MALARA DEVAM EDESİNİZ DİYE.! Sn.Erdoğan'ın BU ÜLKEDE teröristlerle NE İŞBİRLİKLERİ YAPTIĞINA HİÇ GİRMEYECEĞİM,ÇÜNKÜ NE SATIRLAR YETER NEDE SAYFALAR.! DİĞER BİR GERÇEK DE ŞUDUR,SİZDE BEYİN ORGANI YETERLİ GELİŞMEDİĞİNDEN SADECE İNANIYORSUNUZ,DÜŞÜNMÜYOR,SORGULAMIYOR AT GÖZLÜĞÜNÜZÜ DE HİÇ ÇIKARTMIYORSUNUZ!
haburla gezi ne alaka
helâl sana palermo,sen neymişsin be abi?
fettullahla reisin halay çekerken senin gibilerde tef çalıyordu...
@palermo544 kurban ol sen gezi parkındakilere maaşlı troll.
@palermo544 yemin ediyorum helal size bundan bile kendinize pay çıkarmışsınız yaaa valla şapka çıkartılır size bu arada dolar tl zamlar benzinle başladı devamıda gelir ne diyon bu konuda o sayfada yorumunu göremedikde
@palermo544 İyisin hoşsun bir yokuşsun malesef her bir telden baya bir boşsun bilader
açılım sürecinde akp hdp chp nin arasından su sızmıyordu.kızılaydan bile tc yi kaldırdınız.sırf pkk ve fetoş istiyor diye okullardan andımızı kaldırdınız.yetmedi barzaniyi devlet töreniyle karşıladınız,yetmedi şanlı türk bayrağının yanına pkk paçavrasını açtınız.peşmerge diye pkk konvoylarının geçişine izin verip kobani afrin münbiç gibi yerlerde pkk yuvalanmasına izin verdiniz.bana yalancı milliyetçilik yapmayın.gazi mahallesi girişinde mehter marşı dinliyorum diye polis çevirdi,arabamdaki 3 hilâli sökmemi istediler mehter cd me el koydular.bana yalancı milliyetçilik yapmayın.allah var allah
Recep bey her zaman olduğu gibi halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeye devam ediliyor. Oyları azaldıkça neredeyse 1923 zamanına bile bahane bulacak..
sahtekar softa, yalanlarinla bogulursun insallah, deve suratli.
masumca başlayan gezi olayları büyümeden söylenenlere kulak verilseydi terör örgütlerine yer açılmazdı yazık bir taraf hata yapıyor ve kesinlikle de hatalarını kabullenmiyorlar
Gezi olaylarinda, HDP Akp ile birlik olarak, biz barışı Erdoğan ile yapabiliriz diyerek, cozum surecinde,kendini geri çekmedi mi?? İnsanın, yapacağınız algiyida,soyleyeceginiz yalanida diyesi geliyor ama orda da kodese gitmek var. Allah'ım sen akıl sağlığımızı koru.
gezi den afrin e bağlantı kurulması çok ilginç,oradan işgal altındaki 18 ege adasına sıçrama bekliyoruz,onuda geziler vermiştir,reis her şeyi bilir,el atıverse iyi olur.
Ben de birilerini tanırım darbeye giden yolda
reis kim ne derse desin burda sana salya sümük saldıranlarda o çukurcular dır onlara destek verenlerdir
masumca başlayan gezi eylemlerini siz o hale getirdiniz!!! sen kimsin ya kimsin? bir şehidim olsa benim ciğerim yanıyor ya sen? tabut başında poz veriyorsun! 15 temmuzun hesabını verin önce! heryere cemaati atayan sizler için tek dileğim Rabbim bu dünyada sorsun bunun hesabını sizden ve bizler görelim...
ne işiniz var başka ülkenin topraklarında
milleti kutuplastırma reis herkes bu ülkede T.C. vatandaşı saygı duyun biraz
kimse ne işi var orada demiyor ! gündemi değiştirmeye çalışma : altın 171 lira dolar 3,95 euro 4,88 bak bak bundan bi bahset nooluyo ?
bütün atışlar serbest heyyyo
turkiyede bir musluman yokmu buna diyecek fasulyemi sayiyorsun insan olumlerinden bahsediyor bu nasil dindarlik bu nasil igrenc bir muslumanlik
bu geziciler varya camide içki içtiler cuma günü görüntüleri yayinliyoriz
artık sana inanmıyorum güvenmiyorum adaleti yaşatki devlet yaşasın
VALLAHİ BİZDE SENİ PKK-SALİH MÜSLİM,BARZANİ,İSRAİLE DESTEKLERİNDEN TANIRIIIIZ.
anlaşılan iktidar partisinin oyları beklenenin altında. yoksa halk en tepeden bu kadar kin ve nefrete sürüklrnmez
halk ayrıştırılıyor yorumlar insanlar açık kapalı birbirlerine giriyorlar noluyor böyle ülkeye eskiden sakallı 4 5 amca durup gençlere nasihat verir herkesde dinlerdi şimdi öyle birşey yapsalar mevzu cıkar insanlar çok kutuplaştı farkındamısınız?
benzin kaç para oldu dolar kaç para oldu onuda söylesana
Bu kadarmı korkuyorsunuz gezinin tekrar dogmasından milyonların size karşı çıkmasından bu kadarmı korkuyorsunuz halktan
dolar rabia oldu sen daha neyin kafasindasin be adam. resmen develasyon yasaniyor ulkede gerci sizin zarariniz yok bu isten milyon dolarlari sifirladiniz.
Gezi isyanı her şeye burnunu sokanlara güzel bir uyarıydı, siz ne kadar çamur atmaya kalksanız da..
yaw he he
ÇATACAK POLEMİK YARATACAK HALKI AYRIŞTIRACAK KONU BULAMADI ....
feto,pkk sen bgeldikten sonra semirmeye başladı,hele pyd hiç yoktu,sayende onunlada tanıştık,15 günde ŞAM da cuma namazı kılacağız diye suriye sınırımıza teröristler yerleşti.düzeni bozdun şimdi güya düzeltmeye çalışıyon
en buyuk terorist devlet malini yiyen ondan haksiz kazanc saglayan develtin parasini kendi cikarlari icin harcayandir
he yav he he
gezi parki eylemlerini yonetemediniz maalesef. iktidariyla muhalefetiyle cok kotu gunler yasiyoruz.
Afrin konusunda halka rezil oldular.chp partiyi yönetenlerden bunun hesabını sormalıdır.
sıkıysa sende cumhurıyet bayramını kutlamasana anıt kabıre gitmesene o ordu türk ordusu tayyıp efendının ordusu degıl hepımız adına savaşıyor orada
neyi kutlayacağız. beslediniz kargayı sizde temizleyeceksiniz tabi. 15 yıllık hükümetinizde meclis çoğunluğu ile her kararı aldınız.chp yani muhalefete bir hak dahi vermediniz. resmen saçmalıyorsunuz.
afrinden sana ekmek çıkmaz boşuna uğraşıyorsun.
Kurban oldugum ALLAH sizinde hakettiginizi verecek bu kadar mazlumun garibanın hakkı adaleti elbet bir gün sorulacak size sayın bop başkanı
İnsanları bir birine düşürmek için konuş bakalım fakirin fukaranın çocukları ölmesin diye söyledi sen bundan kendine pay çıkar bunlara ancak kim inanır aklınaşın da insanlar biliyor.
SURIYEYİ KARISTIP BUNCA KANIN AKMASINA SEBEP OLANLAR ALLAHIN LANETI ÜZERINIZDE OLSUN ??
Bir Ay Doğar ilk aksamdan geceden :)))
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