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Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2018 17:30 | Son Güncelleme

Eskişehir'de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımıyoruz. Ne diyorlar, paralel devlet. Hale bak, rezilliğe bak. Senin devletin herhalde Pensilvanya. Gelsene. Gelsene vatana. Niye gelemiyorsun? Bu milleti parçalamaya muvaffak olamayacaklar' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Eskişehir Kongresi öncesi toplanan kalabalığa hitap etti. Konuşmasının bir bölümünde eğitim öğretim hizmetlerine değinen Erdoğan, "Nüfusumuz 81 milyon oldu. Arka arkaya atamalar geliyor. Bizim dönemimizde yapılan atamalar hiçbir dönemde yapılmadı. Bakın 75 kişilik sınıflarda okuduk. Ah kızım ah. 75 kişilik sınıflarda ve şimdi 30 kişilik sınıflar neredeyse yok gibi. Bütün bunlara bu dönemde biz öğretmenlerimizi atayarak yola devam ediyoruz. Şu anda Türkiye genelinde ortalama ne biliyor musunuz? Sınıfların doluluk oranı 23. Nereden nereye. Artık sıralarımızın üzerinde kitaplarımız var mı? Ücretsiz olarak var mı? Biz kitap kırtasiyelerinin önünde sıraya girerdik kitabımızı bulamazdık. Teksir kağıtları ile biz ders okuduk. Nereden nereye geldik. Görevimizi yaptık ve daha iyisini yapacağız" ifadelerini kaydetti.

'BU MİLLETİ PARÇALAYAMAYACAKLAR'

Erdoğan, "Sevgili kardeşlerim bunun yanında tek bayrak, şu bayrağı görüyorsunuz değil mi? Eşi benzeri eyvallah yok. Rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer üstünde ölen varsa vatandır. İşte şehidimizin kanıyla bu topraklar ne oldu? Vatan oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devletinden başka devlet tanımıyoruz. Ne diyorlar, paralel devlet. Hale bak, rezilliğe bak. Senin devletin herhalde Pensilvanya. Gelsene. Gelsene vatana. Niye gelemiyorsun? Orada besleme, orada besleme. Arkalarında duranlar da belli. Ama ne demiştik, inlerine gireceğiz. Girdik mi? Girdik. PKK’nın girdik mi? Girdik, giriyor muyuz? Giriyoruz. Gireceğiz. Niye? Bu milletin huzurunu kaçıramazlar. Bu milleti parçalamaya çalıştılar. Bu ümmeti parçalamaya çalıştılar. Muaffak olamayacaklar. Biz biriz, iriyiz, diriyiz. Daha iyi olacağız. Değerli kardeşlerim, 780 bin kilometre kare ile tek vatanız. Ve tek devlet. Bundan taviz vermeyeceğiz. Şimdi bütün bu Rabia ile birlikte hep beraber coşkuyla bir şey söyleyelim. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Eskişehir ak parti Pensilvanya

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ÖLÜMÜNE YANINDAYIZ REİS
deniz yücel için. benim canım sag oldukça o ordan çıkamaz dedin. mahkeme acilen kuruldu ve serberst edildi. noldu. seninki palavra. senin gucun zayıfa yeter..abd ye de esdin gurledin. adamlar geldi gitti. ne yaptın. söylermisin. etkafaları ya istiklal diye diye malı götürüyorsun. yiyen çok.anlat durma.
Amerika bizi umursamıyor bile bizde burdan konuşuyoruz boş boş..masaya oturdunuz pkk pyd silah yardımı yapan teröristlerle..feto yu bile vermiyor..sende sağda solda alıştığımız gereksiz icraat olmayan laflar sarfet
anayasa yıkılmış.anayasa mahkemesi kararları çöp olmuş.mahkemeler talimatla karar verir olmuş.paralar sıfırlanmış.zarrab akp li yöneticilere çuvalla rüşvet vermiş soruşturacak türk yargısı bulunamamış.bacanak izmir liman ihalesinde köşeyi dönmüş.sıtkı rüşvet için kucağa oturtulmuş.esadı devirmek için suriye ye terörist ve sialh gönderilerek 1milyon kişi öldürtülmüş.pyd başa bela edilmiş.basın susturulmuş.gazeteciler hapsedilmiş.rüşvet basını milleti yalanlarla kandırmış.khk ile işten atılan kadın öğretmen yunanistana kaçarken çocuklarıyla meriç nehrinde boğulmuş.insanların vijdanı sızlamamış.
anayasa yıkılmış.anayasa mahkemesi kararları çöp olmuş.mahkemeler talimatla karar verir olmuş.paralar sıfırlanmış.zarrab akp li yöneticilere çuvalla rüşvet vermiş soruşturacak türk yargısı bulunamamış.bacanak izmir liman ihalesinde köşeyi dönmüş.sıtkı rüşvet için kucağa oturtulmuş.esadı devirmek için suriye ye terörist ve sialh gönderilerek 1milyon kişi öldürtülmüş.pyd başa bela edilmiş.basın susturulmuş.gazeteciler hapsedilmiş.rüşvet basını milleti yalanlarla kandırmış.khk ile işten atılan kadın öğretmen yunanistana kaçarken çocuklarıyla meriç nehrinde boğulmuş.insanların vijdanı sızlamamış.
başkanlık sistemi gelince hani terör bitecekti? nerde diploma? noldu MAN adası belgeleri? bir zamanlar hocam muhterem hocaefendi dediğiniz günler kim e dediniz?
75 kişilik sınıflarda kişilikli bir nesil yetişti. Şimdi sen sınıf mevcudunu bırak içinden çıkan öğrencilerin haline bak.uyuşturucu yaşını 12 ye cinsel ilişki yaşını 14e düşürdünüz öğretmenin kalitesiz öğrenci disiplinsiz idareci korkak sen bunla övün şimdi
Sayın Cumhurbaşkanı istikbalin ve çıkarların için sölemiyceğin yalan yok.Hani muhterem hocaefendi gel memleketine seni ağırlıyalım.Vatan özlemi çekme diyordun.Deniz yücel içinde bu koltukta oturduğum sürece sende teröristsin yargılanacaksın diyordun.MAN adası belgeleri için sahte onlar seni yıkmak isteyenler için uydurma bunlar doğru olursa Cumhurbaşkanlığında oturmam.Siyasetide bırakırım diyordun.O paralar varya 25 aralık sonrası Bilale oğul paraları uçurun bitarafa deyip daha sonrada vergi barışı adıyla paralar Türkiyeye geldi.İşte oparalar enişte,dünür,kardeş,Bilal aracılığuyla gelen para
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