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Erdoğan: Onları Taksim'dek Gezi olaylarından tanırız

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 19:06 | Son Güncelleme

AK Parti Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonuna tepki gösterenlere 'Türkiye'nin sınır ötesinde ne işi var diyen kesimleri Taksim'dek Gezi olaylarından, çukur eylemlerinden tanırız' diyerek yüklendi.

Erdoğan: Onları Taksim'dek Gezi olaylarından tanırız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Beyoğlu 6. olağan ilçe kongresinde konuşuyor. Erdoğan; 'Şu an itibarıyla Afrin ve Sincar'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3732 oldu.' dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

  • Türkiye'nin sınır ötesinde ne işi var diyen kesimleri Taksim'dek Gezi Olayları'ndan, çukur eylemlerinden tanırız.

  • 'Türkiye'nin sınır ötesinde ne işi var?' diyen her kişi ve kesim aslında birliğimizden, bütünlüğümüzden, geleceğimize güvenle bakmamızdan bunlar rahatsızlıklarını dışarıya vuruyorlar.

  • İhanet çetelerine teslim olsaydık tek bir adım bile atamazdık.

  • Beyoğlu'ndan aldığımız desteğin körü körüne olmadığını görüyoruz.

  • Emek sineması, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı ile ilgili çalışmalar yoğun biçimde sürüyor.

  • Bunların inlerine kadar gireceğiz. Onlar kaçacak biz kovalacağız. Bunlar Suriye kaçtı. Fırat Kalkan Orada 3 bin DEAŞ'lıyı derdest ettik.

  • Biz bir gece ansızın Afrin'e girebiliriz dedik ve girdik.

  • Şu an itibarıyla Afrin ve Sincar'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3732 oldu.

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
HELAL SANA REİS! Onların ne mal olduklarını BİLİYORUZ Habur da davul zurna muhabbbeti yapanlar, Gezi Parkında aynı teröristlerle Halay çektiklerini unuttular iki ay kadar önce Biz bunu söyledik die birisi burda bizi "seni Mahkemeye verdim" demişti bekliyoruz bakalım. Henüz bi haber gelmedi Mahkemeden
sahtekar softa, yalanlarinla bogulursun insallah, deve suratli.
masumca başlayan gezi olayları büyümeden söylenenlere kulak verilseydi terör örgütlerine yer açılmazdı yazık bir taraf hata yapıyor ve kesinlikle de hatalarını kabullenmiyorlar
Recep bey her zaman olduğu gibi halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeye devam ediliyor. Oyları azaldıkça neredeyse 1923 zamanına bile bahane bulacak..
Gezi olaylarinda, HDP Akp ile birlik olarak, biz barışı Erdoğan ile yapabiliriz diyerek, cozum surecinde,kendini geri çekmedi mi?? İnsanın, yapacağınız algiyida,soyleyeceginiz yalanida diyesi geliyor ama orda da kodese gitmek var. Allah'ım sen akıl sağlığımızı koru.
gezi den afrin e bağlantı kurulması çok ilginç,oradan işgal altındaki 18 ege adasına sıçrama bekliyoruz,onuda geziler vermiştir,reis her şeyi bilir,el atıverse iyi olur.
Ben de birilerini tanırım darbeye giden yolda
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