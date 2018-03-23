Erdoğan: Onları Taksim'dek Gezi olaylarından tanırız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Beyoğlu 6. olağan ilçe kongresinde konuşuyor. Erdoğan; 'Şu an itibarıyla Afrin ve Sincar'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3732 oldu.' dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Türkiye'nin sınır ötesinde ne işi var diyen kesimleri Taksim'dek Gezi Olayları'ndan, çukur eylemlerinden tanırız.

'Türkiye'nin sınır ötesinde ne işi var?' diyen her kişi ve kesim aslında birliğimizden, bütünlüğümüzden, geleceğimize güvenle bakmamızdan bunlar rahatsızlıklarını dışarıya vuruyorlar.

İhanet çetelerine teslim olsaydık tek bir adım bile atamazdık.

Beyoğlu'ndan aldığımız desteğin körü körüne olmadığını görüyoruz.

Emek sineması, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı ile ilgili çalışmalar yoğun biçimde sürüyor.

Bunların inlerine kadar gireceğiz. Onlar kaçacak biz kovalacağız. Bunlar Suriye kaçtı. Fırat Kalkan Orada 3 bin DEAŞ'lıyı derdest ettik.

Biz bir gece ansızın Afrin'e girebiliriz dedik ve girdik.

Şu an itibarıyla Afrin ve Sincar'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3732 oldu.