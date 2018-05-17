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Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı ile telekonferans yöntemiyle görüştü 

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2018 21:55 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,  Venezuela Devlet Başkanı ile telekonferans yöntemiyle görüştü ve anlaşma imzalandı.  (FOTOĞRAF)   

Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı ile telekonferans yöntemiyle görüştü 

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı ile telekonferans yöntemiyle görüştü ve anlaşma imzalandı.

(FOTOĞRAF)

Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı ile telekonferans yöntemiyle görüştü Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı ile telekonferans yöntemiyle görüştü

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