EYDEP tanıtım toplantısı

- "Biriken projeleri, hızlı bir şekilde hayata geçirmeye başladık"

Savunma sanayisinin 1985'ten beri gündeminde çıkarma gemileri, sahil güvenlik botları ve muhriplerin bulunduğunu ifade eden Yıldırım, "En az 10, 15 sene hep gündemde olmaya devam etti. Bir türlü bunlar hayata geçmedi ancak 2002'de AK Parti iktidarı Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde savunma sanayisine özel bir önem verdik. Biriken bu projeleri hızlı bir şekilde hayata geçirmeye başladık." diye konuştu.

Projeleri hayata geçirirken, aynı zamanda yerlilik oranını artırdıklarını vurgulayan Yıldırım, şöyle dedi:

"Yüzde 24'teydi, şimdi yüzde 65'in üzerinde hesap ediliyor. Her şeyi yüzde 100 yerli de yapabilirsiniz, problem yok ama bu işin ekonomisi önemli. Dünyada hiçbir ülke her şeyi kendim yapacağım hevesinde değil. O, kapalı ekonomilerde mümkün yani ticari, iktisadi, ekonomik hayatın tamamen devletin elinde olduğu, 1950'den önceki devlet eliyle kalkınma modelinde her şeyi yapmaya çalışıyorduk. Mesela fabrikalarımız vardı, ihtiyacı olan cıvatayı da kendileri yapıyordu. Nasıl yapıyor? Piyasada daha 1970'li yıllara kadar devam eden, piyasada 10 kuruş bizde maliyet 10 lira ama ne var, 'Biz yapıyoruz.' Bu alışkanlıklar artık gitti."