Genel Başkan Yardımcısı Kan, FETÖ davasını takip etti

Bursa’da FETÖ davasını takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, “Milletimizle beraber bu süreci yakından takip edeceğiz. Adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekliyoruz” dedi.
Bursa’da darbe girişiminin ardından ilk gözaltı kararı verilen Albay Yurdakul Akkuş ve 15 sanığın yargılandığı dava 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Emine Yavuz Gözgeç ve partililer adliyeye gelerek, davayı takip etti. Bir süre sonra davadan çıkan Kan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
“Bu dava süreçlerini milletimiz adına takip ediyoruz”
8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde FETÖ darbe girişimi davasını takip ettiklerini ifade eden Kan, “AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak biz bu davaları yakından takip ediyoruz. Burada bir kalkışma hazırlığı ortaya çıkmıştır. Bu davalar bizim açımızdan çok mühim. 15 Temmuz’da sadece 80 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hayat hakkına karşı değil, bu topraklara ümit bağlamış bütün mazlumların geleceklerine de darbe yapılmak istenmiştir. Bu açıdan biz her gittiğimiz ilde olduğu gibi Bursa’mızda da bu dava sürecini milletimiz adına takip ediyoruz” şeklinde konuştu.
“Adaletin tecelli edeceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz”
CHP’yi eleştiren Kan, “Gönül ister ki diğer partiler, özellikle ana muhalefet partisi bir çok davayı takip ettiği gibi milletimizin yaşama hakkına yapılmış bu saldırıyı gerçekleştirenlerle alakalı davaları takip etsinler. Ama biz buradayız. Milletimizle beraber bu süreci yakından takip edeceğiz. Adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekliyoruz. Bu dava çerçevesinde sanıklar ve bazı şahitler dinlenmiş ve dinlenmeye devam ediyor. Cumhuriyet savcısı en kısa sürede mütalaasını verecektir. Duruşma adli sürecin içerisinde tamamlanacak. Biz de bu süreci yakından takip ediyoruz” diye konuştu.
“15 Temmuz darbe girişimi hepimizin hayat hakkına yapılmıştır” diyen Kan, şöyle devam etti:
“Hukuk içerisinde yapılması gereken her şey yapılıyor. Ama Türk milleti, bu ülkenin vatandaşları, dışarıdan da dünya mazlumlarının dualarıyla bu korkunç darbe girişimini önlemiştir. Asla bu topraklarda bir daha böyle bir şeyin yapılmasına izin verilmeyecek.”
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