Genel Başkan Yardımcısı Kan, FETÖ davasını takip etti

Bursa’da FETÖ davasını takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, “Milletimizle beraber bu süreci yakından takip edeceğiz. Adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekliyoruz” dedi.

Bursa’da darbe girişiminin ardından ilk gözaltı kararı verilen Albay Yurdakul Akkuş ve 15 sanığın yargılandığı dava 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Emine Yavuz Gözgeç ve partililer adliyeye gelerek, davayı takip etti. Bir süre sonra davadan çıkan Kan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Bu dava süreçlerini milletimiz adına takip ediyoruz”

8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde FETÖ darbe girişimi davasını takip ettiklerini ifade eden Kan, “AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak biz bu davaları yakından takip ediyoruz. Burada bir kalkışma hazırlığı ortaya çıkmıştır. Bu davalar bizim açımızdan çok mühim. 15 Temmuz’da sadece 80 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hayat hakkına karşı değil, bu topraklara ümit bağlamış bütün mazlumların geleceklerine de darbe yapılmak istenmiştir. Bu açıdan biz her gittiğimiz ilde olduğu gibi Bursa’mızda da bu dava sürecini milletimiz adına takip ediyoruz” şeklinde konuştu.