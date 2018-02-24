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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2018 15:11 | Son Güncelleme

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa’da AK Parti Haliliye İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa’da AK Parti Haliliye İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Burada bir konuşmaya yapan Bakan Fakıbaba, yarın Şanlıurfa’ya gelmesi planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kalabalık bir halk tarafından karşılanmasının savaş bölgesindeki emperyalist ülkelere mesaj olacağını vurguladı. Fakıbaba, emperyalist ülkelere “İşte burda bizim liderimiz, elinizden geleni arkanıza koymayın” mesajı vereceklerini belirtti.
Bizim hizmetlerimiz onların hizmetlerinin yüzde bir bile olamaz
Siyasetçi olarak kendilerinin yaptığı hizmetlerin Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatına katılan askerlerin vatana yaptığı hizmetin yüzde biri dahi olamayacağını vurgulayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Arkadaşlar Afrin’den bahsetti. Onlar canlarını ortaya koydu. Mehmetçiğimiz orada bu bayrağı canla, başla korurken, bu vatanı korurken bizim 24 saatte 20 saat çalışmamız onların yapmış olduğu hizmetlerin yanında yüzde bir bile olamaz. Belki biz biraz yorulacağız, yorgunluğumuz olacak, belki sağlığımızdan biraz kaybımız olacak ama onlar canlarıyla, başlarıyla çalışıyorlar. Onlara layık olabilmek bizim en önemli görevlerimizden birisidir” ifadelerini kullandı.
Seçim startını Cumhurbaşkanı Erdoğan miting alanında verilecek
Seçim startını yarın miting alanında vereceklerini söyleyen Bakan Fakıbaba, “Seçim startını yarın veriyoruz. Esasında bu bir yerde seçim startıdır. Biz mahallelerden ve köylerden başlayacağız. Cumhurbaşkanımızın gelişi sadece ve sadece bir cumhurbaşkanını karşılama törenidir. Kongre ayrı bir olaydır. Kongrede siyasi insanlar vardır, bizim arkadaşlarımız vardır. Yani AK Partili arkadaşlarımız vardır ama kongrenin dışında, yani onu karşılama alanında bütün Urfalı hemşehrilerim olacaktır Allah’ın izniyle” dedi.
“Emperyalistlere işte burada bizim liderimiz mesajı olacaktır”
AK Parti Şanlıurfa İl Kongresi için yarın Şanlıurfa’ya gelmesi planlanan mitinge herkesi davet eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, savaşın olduğu bölgelerde emperyalist ülkelere “İşte burada bizim liderimiz, elinizden geleni arkanıza koymayın” mesajı vermek için herkesin miting alanında olmasını istedi. Yarınki mitingin en az seçim kadar önemli olduğunu vurgulayan Fakıbaba, "Biz kesinlikle birlik ve beraberliğimizi bozamayız. Bize bozdurtamazlar. Herkes akıllı olacak. Biz Urfa için varız, Urfa için canımızı veririz. Yaşımızı verdik, gençliğimizi verdik, vermeye devam edeceğiz. Ölünceye kadar da devam edeceğiz. Onun için Allah’ın izniyle biz biriz ve beraberiz. Urfa halkının duasını alacağız. Urfa halkının desteğini alacağız. Urfa’nın 13 ilçede evvel Allah oylarını hak ederek, alın teriyle alıp bütün belediyeler inşallah ve inşallah AK Partili, AK Parti belediyeleri olacaktır inşallah. Burada çok değerli arkadaşlarım var. Mutlaka yarın planlarınız, programlarınız vardır. Bir kardeşiniz olarak benim sizlerden istirhamım belki yarın 10 kişi ile geleceksiniz ama bu sayıyı lütfen 5 arttırın 15 olsun. Bir kişi bile önemlidir. Aynen oy sandığına gider gibi önemlidir çünkü reisimizi dosta düşmana karşı, savaşın olduğu bölgede biz bu emperyalist ülkelere bir mesaj veriyoruz, işte burada bizim liderimiz, elinizden geleni arkanıza koymayın. Mesaj bu olacaktır” diye konuştu.
Programın ardından Bakan Fakıbaba’ya kendi fotoğrafı ile Türk Bayrağının olduğu bir portre hediye edildi.
Toplantıya Bakan Fakıbaba’nın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Mahmut Kaçar, Kemalettin Yılmaztekin, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, AK Parti İlçe Başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ile partililer katıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:

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