Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "2023 hedeflerini yakalayabilmek için güçlü bir hükümeti oluşturmak zorundayız. Güçlü hükümetin güçlü Meclisle desteklenmesi lazım." dedi.

Tüfenkci, beraberinde AK Parti Malatya Milletvekili adayı Selahattin Barış Palandöken ve AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile Doğanyol ilçesine bağlı Ömerli, Bakımlı, Koldere mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bayramlaştı.

Bakımlı Mahalle Meydanı'nda bir konuşma yapan Tüfenkci, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin istikameti ve geleceğinin bu seçimle belirleneceğini ifade eden Tüfenkci, muhalefeti eleştirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir vizyon, gelecek hedefi ortaya koyuyor. İstiyoruz ki Türkiye'de her yıl 1 milyondan daha fazla insanımıza iş, aş bulalım. Çünkü bizim nüfusumuz genç, yeni iş gücüne katılıyor, onlara yeni yeni fabrikalar kuralım. AK Parti iktidara gelmeden önce Türkiye'deki Organize Sanayi Bölgesi sayısı 65'ti şimdi ise 311. Malatya'da bir tane organize sanayi bölgesi vardı şimdi sadece merkezde üç tane var. Biz 2023 hedeflerini ortaya koyan bir partiyiz. 2023 hedeflerini yakalayabilmek için güçlü bir hükümeti oluşturmak zorundayız. Güçlü hükümetin güçlü Meclisle desteklenmesi lazım. Onun için sizlerin, gençlerimiz, kadınlarımız, geleceğimiz için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde cumhurbaşkanımıza 'evet' AK Parti'ye 'evet' deyip güçlü Türkiye'yi oluşturmak zorundayız."