Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "2023 hedeflerini yakalayabilmek için güçlü bir hükümeti oluşturmak zorundayız. Güçlü hükümetin güçlü Meclisle desteklenmesi lazım." dedi.
Tüfenkci, beraberinde AK Parti Malatya Milletvekili adayı Selahattin Barış Palandöken ve AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile Doğanyol ilçesine bağlı Ömerli, Bakımlı, Koldere mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bayramlaştı.
Bakımlı Mahalle Meydanı'nda bir konuşma yapan Tüfenkci, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.
Türkiye'nin istikameti ve geleceğinin bu seçimle belirleneceğini ifade eden Tüfenkci, muhalefeti eleştirerek, şöyle devam etti:
"Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir vizyon, gelecek hedefi ortaya koyuyor. İstiyoruz ki Türkiye'de her yıl 1 milyondan daha fazla insanımıza iş, aş bulalım. Çünkü bizim nüfusumuz genç, yeni iş gücüne katılıyor, onlara yeni yeni fabrikalar kuralım. AK Parti iktidara gelmeden önce Türkiye'deki Organize Sanayi Bölgesi sayısı 65'ti şimdi ise 311. Malatya'da bir tane organize sanayi bölgesi vardı şimdi sadece merkezde üç tane var. Biz 2023 hedeflerini ortaya koyan bir partiyiz. 2023 hedeflerini yakalayabilmek için güçlü bir hükümeti oluşturmak zorundayız. Güçlü hükümetin güçlü Meclisle desteklenmesi lazım. Onun için sizlerin, gençlerimiz, kadınlarımız, geleceğimiz için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde cumhurbaşkanımıza 'evet' AK Parti'ye 'evet' deyip güçlü Türkiye'yi oluşturmak zorundayız."
- "Onlar yıkma üzerine siyaset izliyor"
Bakan Tüfenkci, Koldere Mahallesi ziyaretinde ise seçimlerin Türkiye'nin birlik ve beraberliği için çok önemli olduğunu dile getirdi.
"AK Parti imar, inşa, ihya, yapma üzerine onlar ise yıkma üzerine siyaset izliyor." diyen Tüfenkci, şunları kaydetti:
"Biz insanımıza hizmet edeceğiz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesi içerisinde devletimizin milletle buluşması noktasında 16 yıllık AK Parti iktidarında bizler gerçekten çok şeyler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Milletimizi devletle kaynaştıran AK Parti'ydi. Bundan sonra devletin bütün imkanlarının milletin emrinde olabilmesi için bürokratik engellerin ortadan kaldırılması için AK Parti'nin iş başına gelmesi lazım. İhracatımızı beş kat artırdık bundan sonra 2-3 kat daha artırmak istiyoruz. Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük 2023'e kadar iki kat daha büyütelim istiyoruz."
Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu
Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Veresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdi
Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor
Gökten ahtapot yağdı!
24 Haziran seçimleri öncesi mektup krizi!
Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Okuyucu Yorumları 0 yorum