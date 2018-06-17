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HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli:

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2018 18:01 | Son Güncelleme

"Hepimizin kendisini içinde bulacağı bir demokratik anayasa var edeceğiz. O demokratik anayasa üzerinde bu ülkede siyaset yükselecek, demokrasi yükselecek, hak arama yükselecek"

KOCAELİ (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Hepimizin kendisini içinde bulacağı bir demokratik anayasa var edeceğiz. O demokratik anayasa üzerinde bu ülkede siyaset yükselecek, demokrasi yükselecek, hak arama yükselecek." dedi.

Partisinin, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuşan Temelli, 24 Haziran'da demokratik siyasetin içinde sandığa, oylara ve geleceğe hep birlikte sahip çıkacaklarını söyledi.

Temelli, HDP olarak barajı aşacaklarını, 24 Haziran'da sandıktan HDP'nin, umudun, demokrasi ve barışın çıkacağını ifade ederek, "Emekçiler, kadınlar, gençler, Türkiye halkları, Süryaniler, Romanlar her türlü inanca sahip olanlar, Aleviler, mütedeyyinler omuz omuza vereceğiz ve bu barajı hep birlikte yıkacağız." diye konuştu.

Türkiye'de Kürt sorununun olduğunu ve bu sorunu kendilerinin çözeceğini ileri süren Temelli, şöyle konuştu:

"Kürt sorununu çözerek aslında Türkiye'nin demokrasi sorununu çözeceğiz, emek sorununu çözeceğiz, yoksulluk sorununu çözeceğiz, kadın ve gençlik sorununu çözeceğiz. Bütün bu sorunların çözümü aslında bir aradadır. Onun için bir araya geliyoruz, tüm sorunlarımızı hep birlikte çözüyoruz. İşte, 24 Haziran o yüzden önemli bir başlangıçtır."

Temelli, yeni anayasanın eşit yurttaşlık temelinde olacağını belirterek, "Bu anayasa çoğulcu, özgürlükçü laikliğe dayanacak ve ortak vatanımızda demokratik cumhuriyeti inşa edecek." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar hep birlikte tüm teşkilatlarıyla 7 gün 24 saat çalıştıklarını dile getiren Temelli, "Şimdi son 7 gün kaldı. Bu 7 gün boyunca hepimiz müşahit olacağız ve 24 Haziran günü sandıklarımıza sahip çıkacağız. Oylarımıza sahip çıkacağız. Oylarımızın akıbetini takip edeceğiz." şeklinde konuştu.

Mitingde daha sonra HDP'nin Kocaeli milletvekili adayları tanıtıldı.

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