HABER

HDP'li Yıldırım'a 5 yıl hapis cezası

POLİTİKA HABERLERİ | 18.01.2018 18:29 | Son Güncelleme 1 saat önce

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'a, 'Terör örgütüne yardım ve örgüt propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davada 5 yıl hapis cezası verildi.

HDP'li Yıldırım'a 5 yıl hapis cezası

HDP Milletvekili Behçet Yıldırım hakkında, 21 Temmuz 2015’te, Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında PKK'lı teröristler ile askerler arasında çıkan çatışmanın olduğu kırsal alana 'canlı kalkan' olmak iddiasıyla gidip güvenlik güçlerine engel olma suçlamasıyla 'terör örgütüne yardım' ile değişik tarihlerde katıldığı gösteri ve toplantılarda 'Örgüt propagandası yapmak' suçlamalarıyla 6 ayrı dosyada dava açıldı. Dosyalar, Adıyaman 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi.

Daha önceki duruşmaya katılmadığı için 20 Şubat 2017'de Ankara'ya gitmek üzereyken Adıyaman Havaalanında gözaltına alınıp mahkemede ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Yıldırım'ın yargılandığı davanın duruşması, geçen Salı günü 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, son duruşmaya da katılmayan Yıldırım'a, Kömür Beldesi'ndeki olaylarla ilgili üzerine atılı suçlamalardan 4 yıl 2 ay, diğer suçlamalardan dolayı 10 ay olmak üzere toplam 5 yıl hapis cezası verdi.

Behçet Yıldırım, karara itiraz için istinaf mahkemelerine başvuracağını, çatışmayı önlemek için beldeye gittiği söyledi.

DHA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceza hapis HDP

En Çok Okunan Haberler

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

Gümrük Bakanı: Çiftlikbank benzeri 11 şirket var

Gümrük Bakanı: Çiftlikbank benzeri 11 şirket var

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Antik Mısır'ın 4 bin yıllık gizemi çözüldü

Antik Mısır'ın 4 bin yıllık gizemi çözüldü

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da sürpriz zirve! Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organı temsilcileriyle görüştü

Ankara'da sürpriz zirve! Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organı temsilcileriyle görüştü

AK Parti-MHP ittifakında yeni gelişme! İlk açıklama geldi

AK Parti-MHP ittifakında yeni gelişme! İlk açıklama geldi

Ahmet Takan yazdı: MHP anketçileri tehdit ediyor...

Ahmet Takan yazdı: MHP anketçileri tehdit ediyor...

CHP’li İnce, genel başkanlığa adaylığını Ankara’da duyuracak

CHP’li İnce, genel başkanlığa adaylığını Ankara’da duyuracak

Son dakika: ABD’nin geri adımına Başbakan'dan jet yanıt

Son dakika: ABD’nin geri adımına Başbakan'dan jet yanıt

Sürpriz Abdullah Gül yorumu: Aday olma ihtimali...

Sürpriz Abdullah Gül yorumu: Aday olma ihtimali...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.