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İnce: İki seçimde partisini birinci yapamayan genel başkan istifa etsin (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2018 18:13 | Son Güncelleme

'BİZ MİLLETLE İTTİFAK YAPACAĞIZ' CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Aksaray'da katıldığı programdan sonra Ankara dönüşünde Şereflikoçhisar'da partililer ile bir araya geldi.

İnce: İki seçimde partisini birinci yapamayan genel başkan istifa etsin (2)

'BİZ MİLLETLE İTTİFAK YAPACAĞIZ'
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Aksaray'da katıldığı programdan sonra Ankara dönüşünde Şereflikoçhisar'da partililer ile bir araya geldi. Şereflikoçhisar CHP İlçe Başkanı Mahmut Celal Ünsal ve yönetim kurulu üyelerinin karşıladığı İnce, gündemle ilgili kısa bir konuşma yaptı.
AK Parti ile MHP arasında seçim ittifakını değerlendiren İnce, "Önümüzde bir ittifak var. Bu ittifak ikili bir ittifak değil, üçlü bir ittifak. AKP, MHP ve YSK. Er meydanlarında kaçanların ittifakı bu. Yüzde 10 barajını ittifakla geçmek isteyenlerin ittifakı bu. Yüzde 9.5 alan baraja takılacak, yüzde 3 alan ittifakla barajı geçecek. Burada 'Afrin'e en önde ben giderim' diyenler seçimde er meydanından kaçıyor. 'Buradan nasıl çıkacağız?' derseniz, milletin ittifakıyla çıkacağız. Biz milletle ittifak kuracağız. Şereflikoçhisar'daki çiftçi ile Giresun'daki fındık üreticisi ile Diyarbakır'daki karpuz üreticisi ile Muğla'daki emekliyle, Ankara'daki işsizle, milletle ittifakla kuracağız. Öyle çıkacağız bu işin içinden. Bugün ittifak kuranların derdi Türkiye değil, Türkiye'nin bekası da değil. Bunların derdi, 'Sen beni Meclis'e sok, ben de seni başkan yapayım.' Erdoğan'la Bahçeli arasındaki durum bu" dedi.
İnce açıklamasının ardından ilçeden ayrıldı.

Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR (Ankara), (DHA)

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